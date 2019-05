To nordmenn som skulle observere en rettssak mot en saharawisk journalist i Vest-Sahara, er nektet innreise og sitter på flyplassen for å deporteres.

De to observatørene, Vegard Fosso Smievioll og Kjersti Brevik Møller, som begge er jusstudenter i Bergen, var sendt av Rafto-stiftelsen for å overvære rettssaken mot Nazha El Kahlidi, opplyser Erik Hagen i Den norske støttekomiteen for Vest-Sahara til NTB.

Khalidi er tidligere elev på fotolinjen på Agder Folkehøyskole og er tiltalt for å drive ulovlig journalistvirksomhet i landet som er okkupert av Marokko.

De to nordmennene slapp ikke gjennom passkontrollen søndag og ble satt under bevoktning av 14 politimenn på et avlukket område i påvente av neste fly ut av El Aaiún etter fem timer. Også spanske advokater som var med, blir deportert.

Første anklage mot saharawisk journalist

Saken mot El Khalidi er prinsipielt viktig fordi det er første gang en saharawisk journalist blir tiltalt etter en lov om journalistisk virksomhet.

Hun ble pågrepet av marokkansk politi på hovedgata i El Aaiún i desember i fjor mens hun strømmet en demonstrasjon for uavhengighet på Facebook. Hun ble igjen anholdt i mars i år, men rettssaken ble utsatt til 20. mai. Hun risikerer to års fengsel om hun blir kjent skyldig.

Saken mot El Khalidi har fått internasjonal oppmerksomhet. og Amnesty International har oppfordret Marokko til å frafalle alle tiltaler, mens Human Rights Watch anklager Marokko for å misbruke loven for å kneble journalister.

Okkupert i snart 50 år

Vest-Sahara er et territorium på Afrikas vestkyst som har vært okkupert av Marokko siden den tidligere koloniherren Spania trakk seg ut i 1975. Området består stort sett av ørken, men har rike fosfatressurser og store fiskeriforekomster.

Marokko og Mauritania tok kontroll over hver sin halvpart av området, men Mauritania trakk seg ut i 1979, og Marokko sto igjen som eneste administrasjonsmakt.

Frigjøringsbevegelsen Polisario kjemper for selvstendighet for området, og etter at en geriljakrig ble avsluttet i 1991 med en våpenhvile, har FN arbeidet for en folkeavstemning.

Den saharawiske arabiske demokratiske republikk (SADR) har kontroll over nærmest ubeboelige områder i øst, mens storparten av den saharawiske befolkningen lever i flyktningleirer i Tindouf-området i Algerie.

Norge anerkjenner ikke Marokkos krav på suverenitet over området, men har heller ikke anerkjent SADR som stat. Det har Den afrikanske union (AU) gjort, noe som resulterte i at Marokko som eneste land i Afrika ikke var medlem av AU i 30 år.