Politisjef går av etter drap på svart mann i Atlanta

Politisjefen i Atlanta i USA går av timer etter at en mann ble skutt og drept av politiet. Mannen sov i en feilparkert bil og skal ha motsatt seg arrest.

Publisert Publisert I går 21:45

Demonstranter samlet seg lørdag utenfor en fastfoodrestaurant i Atlanta etter at en 27-åring ble skutt og drept av politiet. Han lå og sov i en bil på stedet, og skal ha motsatt seg arrest. Foto: Steve Schaefer/Atlanta Journal-Constitution / AP / NTB scanpix

NTB

Atlanta-ordfører Keisha Lance Bottoms kunngjorde politisjef Erika Shields avgang på en pressekonferanse, mens rundt 150 demonstranter hadde samlet seg utenfor restauranten der 27 år gamle Rayshard Brooks ble skutt og drept sent fredag. Shield skal selv ha valgt å gå av.

Ordføreren sa at hun har bedt om at betjenten som avfyrte de dødelige skuddene blir oppsagt umiddelbart.

– Jeg tror ikke at dette var berettiget bruk av dødelig makt, sa Bottoms.

Politiet i byen har bedt Georgia Bureau of Investigation (GBI), delstatens kriminalpolitisentral, om å etterforske saken.

Motsatte seg arrest

Hendelsen som endte med Brooks ble skutt, fant sted utenfor en Wendy's-restaurant fredag kveld. Han lå og sov i en bil som sto hensatt i restaurantens oppkjørsel og som sto i veien for kundene.

Etter at en test viste at Brooks var beruset, forsøkte politifolkene på stedet å pågripe ham, men han satte seg til motverge. En av dem brukte da et elektrosjokkvåpen på ham uten at det skal ha stanset mannen. 27-åringen skal deretter ha fått tak i elektrosjokkpistolen.

Også en annen politimann skal ha forsøkt å stanse ham med et elektrosjokk før Brooks ble skutt i det som omtales som en slåsskamp om elektrosjokkpistolen. Han døde på sykehus.

Krever svar

Hendelsen kommer mens spenningsnivået er svært høyt i mange amerikanske byer etter store protester mot politivold og rasisme knyttet til George Floyd-saken.

Lørdag samlet demonstrantene seg utenfor restauranten.

– Folk er opprørt. De vil vite hvorfor deres kjære bror Rayshard Brooks ble skutt og drept når han sov i passasjersetet og ikke gjorde noe som helst, sier Gerald Griggs i borgerrettighetsorganisasjonen NAACP.

Han mener politiet kunne ha fått 27-åringen under kontroll med ikke-dødelige virkemidler.

Publisert Publisert: 13. juni 2020 21:45 Oppdatert: 14. juni 2020 00:57