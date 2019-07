Storbritannias brexitminister Stephen Barclay mener EU må gjenåpne forhandlingene om skilsmisseavtalen som statsminister Theresa May fikk forhandlet fram.

Det må forhandles om endringer i avtalen for å unngå at Storbritannia går ut av EU uten en avtale i oktober, noe som vil være svært ødeleggende, mener Barclay.

– Vi må se på avtalen igjen. Det er i begge parters interesse å unngå en avtaleløs brexit og å se på hvordan vi kan få en avtale gjennom Parlamentet, sa Barclay på en pressebrif med utenlandske journalister i London mandag.

Etter lange og vanskelige forhandlinger ble statsminister Theresa May og EU i november i fjor enige om en avtale om vilkårene for Storbritannias uttreden av EU.

Avtalen ble imidlertid dårlig mottatt i Storbritannia, og den har blitt nedstemt i Parlamentet hele tre ganger.

Nye samtaler med EU

Barclays uttalelse kommer dagen før han skal ha nye samtaler med EUs sjefforhandler Michel Barnier, som hele tiden har vært klar på at det er uaktuelt for EU å gjenoppta forhandlinger om avtalen. Britene må ta det som ligger på bordet, er omkvedet fra Brussel.

De to møttes sist i mars, og under tirsdagens forhandlinger er det ventet at de to skal diskutere hvilke rettigheter EU-borgere skal ha i Storbritannia og britiske borgere skal ha i EU i tilfelle britene går ut av unionen uten en avtale.

Ingen flere utsettelser

Barclay holder fast ved at Storbritannia må gå ut av EU 31. oktober, som er den nye fristen etter at Theresa May to ganger utsatte uttredelsesdatoen. Hun gikk i forrige måned av som leder for torypartiet etter at hun mislyktes i å få Parlamentet til å godkjenne avtalen.

Tidligere utenriksminister Boris Johnson og sittende utenriksminister Jeremy Hunt kjemper om ledervervet, en kamp Johnson ser ut til å vinne med klar margin.

Begge to er klare på at britene skal ut av EU innen 31. oktober, med eller uten en avtale.