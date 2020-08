– Svært farlig stoff funnet i Navalnyjs kropp

Aleksej Navalnyjs støttespillere sier at det er funnet et svært farlig stoff i kroppen hans. Leger skal ha sagt nei til å overføre ham til et sykehus i Berlin.

En lege utenfor sykehuset i Omsk i Sibir der Aleksej Navalnyj får intensivbehandling etter en mulig forgiftning. Foto: Evgenij Sofijtsjuk / AP / NTB scanpix

Legen som behandler den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, Anastasia Vasiljeva, ankommer sykehuset i Omsk. Foto: Evgenij Sofijtsjuk / AP / NTB scanpix

NTB

Ivan Zjdanov, en av Navalnyjs allierte, sier fredag at politiet har funnet et svært farlig stoff i Navalnyjs system, men at myndighetene nekter å oppgi hva slags stoff det er.

Samtidig skal leger ha sagt nei til at Navalnyj kan flyttes på grunn av helserisiko. Opposisjonspolitikerens talskvinne Kira Jarmysj mener det er et forsøk på å skjule forgiftningen.

– Forbudet mot å flytte Navalnyj trengs for å trenere og vente til giften i kroppen hans ikke lenger kan spores. Men hver time med utsettelse er en trussel mot livet hans, sier hun.

Et fly fra Tyskland landet fredag morgen i Omsk i Sibir der Navalnyj har ligget i respirator siden torsdag. Meningen har vært å overføre russeren til et sykehus i Berlin.

Tilstanden til den russiske aktivisten og opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er alvorlig, ifølge en lege ved sykehuset der han er innlagt. Foto: Pavel Golovkin / AP / NTB scanpix

Publisert Publisert: 21. august 2020 09:57