Unntakstilstand i Wisconsin

Guvernøren i Wisconsin har erklært unntakstilstand som følge av protester og hærverk etter at en svart mann ble skutt og såret av politiet.

Publisert Publisert I går 23:56

En demonstrant og opprørspoliti foran en rettsbygning i byen Kenosha mandag. Foto: David Goldman / AP / NTB scanpix

NTB

Guvernør Tony Evers ba tirsdag demonstrantene i delstaten om å protestere på fredelig vis. Han forlangte en slutt på systematisk rasisme, men sa også at skadeverk og ødeleggelser må ta slutt.

Natten i forveien gjorde demonstranter skade på flere bygninger og startet mer enn 30 branner i sentrum av byen Kenosha.

President Donald Trump krever at guvernør Tony Evers setter inn nasjonalgarden for å opprette ro og orden i Wisconsin.

– Den er klar, villig og mer enn skikket. Få en slutt på problemet raskt, tvitrer Trump tirsdag.

Evers kalte allerede mandag inn delstatens nasjonalgarde for å bistå politiet, og nå er antall soldater fra nasjonalgarden doblet til 250.

Afroamerikanske Jacob Blake ble i helgen skutt en rekke ganger av politiet i Kenosha. Bakgrunnen for hendelsen er uklar.

Blakes far opplyste tirsdag at 29-åringen er blitt lam fra livet og ned. Politiets kuler ødela ryggraden hans, ifølge familiens advokat Ben Crump.

Han sier det må et mirakel til hvis Blake noen gang skal kunne gå igjen.

Minst to personer drept

Minst to personer er drept i skyting under protester mot politivold og rasisme i Kenosha, opplyser amerikansk politi onsdag formiddag norsk tid.

Videoer som er lagt ut på nettet, viser mennesker som løper i gatene mens man kan høre skyting. Den viser også flere sårede menn som ligger på bakken.

Sheriffen David Beth opplyser at tre personer er skutt. Det ble først oppgitt at en av dem var drept og to såret, men straks etter ble dødstallet oppdatert til to.

Publisert Publisert: 25. august 2020 23:56 Oppdatert: 26. august 2020 12:31