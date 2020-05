Ekstreme religiøse nekter å følge smittereglene

Mange konservative og ortodokse trossamfunn verden over har fra starten av motsatt seg myndighetenes tiltak for å forhindre smitte. Epidemien utfordrer alle verdens religioner.

Ultraortodokse jøder i Jerusalem feirer Lag Ba-Omer i Mea Shearim. Mange feiringer med mange deltakere har gjort det vanskelig å begrense smittespredningen i religiøse miljøer. Foto: RONEN ZVULUN / X90084

Koronaepidemien er nådeløs overfor dem som ignorerer smittefaren fordi de tror at deres gud forhindrer dem å bli smittet. Det gjelder uansett hvilken gud de tror på.

I den indiske millionbyen Chennai holdt en familie et bønnemøte under koronakrisen. Senere testet 15 av dem positivt for koronasmitte, skrev avisen The New Indian Express i april.

Ultraortodokse rammes

I Israel har flere ultraortodokse ledere holdt synagogene åpne og fortsatt å avholde de vanlige jødiske påsketradisjonene på tross av myndighetenes retningslinjer. Nå viser det seg at 37 prosent av alle som har dødd som følge av koronarelaterte årsaker i Israel kommer fra landets to ultraortodokse høyborger, Jerusalem og byen Bnei Brak, og at 70 prosent av alle som har blitt innlagt på sykehus er ultraortodokse jøder.

I USA nektet pastorer fra kirken «Church of Christ in God» å avlyse sine påskegudstjenester. Senere har det kommet frem at mellom tolv og 30 biskoper og pastorer i denne kirken har dødd som følge av koronasmitte. Nå oppfordrer kirkens ledere til at myndighetenes regler overholdes.

Verden over har det nye koronaviruset utfordret trossamfunns grunnleggende dogmer, og mange steder har det skapt strid mellom moderate og ortodokse. De fleste steder har flertallet støttet myndighetenes regler, men innenfor alle de store religionene har ortodokse, konservative grupper skapt problemer for seg selv og andre.

I Israel har deler av det ultraortodokse samfunnet hatt større vansker enn de fleste med å akseptere myndighetenes retningslinjer.

I begynnelsen av april stengte israelsk politi ned hele samfunnet i den ultraortodokse byen Bnei Brak, og her har politiet ved flere anledninger vært i sammenstøt med ultraortodokse jøder som har nektet å høre på myndighetene.

Uvitenhet

Tehila Kalagy er hasidisk forsker ved Ben-Gurion University. Sammen med en gruppe kollegaer har hun studert 300 ultraortodokse jøders syn på koronasituasjonen i Israel. Tehila Kalagy påpeker at de ultraortodokse jødene er delt i to, med en gruppe som følger med på sosiale medier, og en annen som gir avkall på alle former for informasjon fra medier.

– I begynnelsen av koronautbruddet var mange mennesker derfor uvitende om viktigheten av beskyttelse og det å holde avstand, skriver hun i en e-post til Politiken.

Mens de aller fleste ultraortodokse jøder i Israel har fulgt myndighetenes retningslinjer, så har de mest radikale gruppene motsatt seg regjeringens krav og fortsatt sine daglige rutiner som før, sier hun. Ett aspekt ved koronatiltakene ser imidlertid ut til å ha fått gjennomslag, sier Tehila Kalagy.

Mange feiringer

Det kan også være flere forklaringer på hvorfor smitten sprer seg raskere blant ultraortodokse samfunn enn blant den øvrige befolkningen, sier Yitzchok Loewenthal. Utover at mange ultraortodokse i Israel bor i tett befolkede områder, så er mange ultraortodokse jøder også vante med å samle seg i store menigheter hvor man besøker synagogen to ganger om dagen. Det er mange feiringer, som forlovelser og bryllup, men mange gjester til stede.

– Ett enkelt menneske kan derfor lett være i kontakt med 300 andre i løpet av en dag, sier han.

Motstanden fra ultraortodokse jøder har blant annet ført til at Israels innenriksminister, Arye Dery, som også er partileder i det ultraortodokse partiet Shas, har oppfordret til selvransakelse.

– Jeg håper at vi lærer noe nytt om våre liv og vår atferd, sier han ifølge den israelske avisen Haaretz.

Skylder på USA

I en rekke land med muslimsk befolkningsflertall har myndighetene i varierende tempo stengt ned moskeer. I det fundamentalistiske og autoritære Saudi-Arabia ble pilegrimsreiser til den hellige byen Mekka stanset i februar. Enkelte steder har stengingen av samfunnet ført til harde protester.

I Iran, som er et episenter for koronasmitte i Midtøsten, stengte myndighetene landet først da den vitenskapelige trusselen om massesmitte var akutt. Helligdommer i byen Qom ble også stengt for besøkende, og da forsøkte religiøse fanatikere å bryte seg inn, hvor de blant annet slikket på dørene for å vise at de ikke brydde seg om koronasmitte. Moderate iranske politikere kritiserte handlingen som «hellig uvitenhet».

For de iranske lederne er det en unik og veldig vanskelig situasjon. Helligdommene har i flere århundrer blitt presentert som helbredende og beskyttende steder. Plutselig innrømmer man implisitt at de kan føre til smitteoverføring. For mange ortodokse gir det ingen mening å skille mellom vitenskapelig virkelighet og religiøs praksis, men det er i praksis det myndighetene har blitt nødt til å gjøre for å unngå sykdom.

Koronaepidemien utfordrer religionene på en måte som normale naturkatastrofer som tsunamier og jordskjelv ikke gjør, sier Jørn Borup, lektor og avdelingsleder ved Institutt for kultur og samfunn ved Aarhus Universitet i Danmark.

Koronaepidemien krever at vi endrer atferd, i strid med religiøse tradisjoner og påbud. Det atskiller fundamentalistene «som tillegger alle ting religiøs betydning» fra de mer moderate religiøse «som grunnleggende har tatt til seg opplysningsprosjektet», sier han.

Konspirasjonsteorier

Den amerikanske predikanten Perry Stone har kalt koronautbruddet et demonisk angrep på eldre, kristne mennesker i et forsøk på å snikinnføre sosialisme i USA. President Trump omtaler det som «det kinesiske viruset». En ultraortodoks jødisk predikant påstår at det er guds straff mot homoseksuelle. En hindunasjonalistisk guru har påstått at en avatar – en guddommelig skapning – bruker viruset for å straffe mennesker som spiser kjøtt.

– Epidemien har generelt vært et godt verktøy for konspirasjonsteoretikere, sier Jørn Borup.

I India har virusutbruddet blitt brukt som et våpen i hindunasjonalisters verbale angrep på det muslimske mindretallet, godt hjulpet av den indiske regjeringens retorikk. Store møter i den muslimske bevegelsen Tablighi Jamaat har bidratt til å spre smitte, og i ettertid har høyrenasjonalistiske hinduer brukt anledningen til å finne opp falske historier om at muslimske ledere ikke har ønsket å følge myndighetenes tiltak mot smittespredning, forklarer Jørn Borup.

