Spor fra kampanjer på sosiale medier skremmer EU før valget til Europaparlamentet. Facebook erkjenner at kontrollering av innhold er vanskelig.

Kun få dager før søndagens valg i Spania stengte Facebook flere sider og grupper som offentliggjorde høyreekstremistisk materiale og spredte falske og hatefulle opplysninger om innvandrere, homofile og venstrefløypartiet Podemos.

Likevel reagerte Facebook først da organisasjonen Avaaz.org rettet oppmerksomheten deres mot høyreekstremistenes aktivitet, og de stengte sidene og gruppene utgjør kun den synlige delen av propagandaen, som på bare noen få uker nådde 1,7 millioner brukere i Spania og utløste 7,4 millioner reaksjoner på nettet.

Vox mest omtalt

Undersøkelser har vist at det høyrenasjonalistiske partiet Vox, som nå for første gang ble valgt inn i parlamentet med ti prosent av stemmene, var det mest omtalte partiet på nett, selv om partiet ikke selv kjøpte annonser.

Saken vekker oppsikt med en knapp måned igjen til europaparlamentsvalget. EU-parlamentet har tatt en rekke initiativer for å begrense desinformasjon og Facebook har de siste ukene utviklet et regelsett for politiske reklamer, som skal motvirke misbruk.

Facebook erkjenner imidlertid at oppgaven er vanskelig.

– Vi har å gjøre med smarte, kreative og økonomisk godt rustede motstandere som endrer taktikk når vi avslører misbruk, men vi tror at det vil forhindre fremtidig innblanding i valg på Facebook, het det i en erklæring 30. mars fra Richard Allen, som er visepresident for Global Policy Solutions hos Facebook.

Trussel mot demokratiet

I det spanske tilfellet fungerte organisasjonen Avaaz.org som en varsler.

Avaaz, som er finansiert av blant andre den amerikanske milliardæren George Soros og som fører kampanjer på internett for menneskerettighet og imot klimakatastrofen, avslørte i en rapport de spanske høyreekstremistenes kampanjer på Facebook.

Den mest aggressive var den høyreradikale gruppen Unidad Nacional Española, som kjemper mot separatister, venstresiden, homofile og innvandrere.

Andre kontoer offentliggjør forfalskede statistikker, som viser at innvandrere begår flesteparten av voldtektsforbrytelsene i Spania – noe som ikke er sant.

Toppen av isfjellet

En annen gruppe, Lucha por España, har 12 Facebook-sider og grupper med rundt 370.000 følgere.

Facebook undersøkte Avaaz’ opplysninger og endte med å gi organisasjonen rett.

– Facebook gjorde det rette ved å handle raskt, men disse nettverkene er bare toppen av isfjellet. Hvis Facebook ikke styrker innsatsen på dette området, så kan den slags operasjoner senke demokratiet i Europa, sier kampanjedirektør Christoph Scott fra Avaaz i en erklæring.

– Det er slik hatet går viralt ... Det var slik velgere ble villedet i USA og det skjedde igjen i Spania, sa han.

Avaaz hadde advart Facebook før valget, men uten resultater. I etterkant har Facebook i et kommunike understreket at selskapet har fjernet falske kontoer og sider som bryter Facebooks regler. Facebook forholder seg imidlertid ikke til innholdet, understreker selskapet.

Facebook under press

Det er helt i overensstemmelse med Facebooks motvilje mot å hindre spredning av visse typer budskaper, mens selskaper slår hardt ned på andre av f.eks. såkalt pornografisk karakter, som kan være et sobert bilde av en naken kvinne.

Facebook er imidlertid under politisk press.

For kun tre måneder siden varslet Richard Allen fra Facebook at politiske annonsører i fremtiden måtte søke om tillatelse i sine egne land til å reklamere på Facebook.

Målet var å hindre en organisasjon i å bruke målrettede annonser fra ett land for å få innflytelse på valget i et annet.

Toppfunksjonærer fra EUs ministerråd, EU-kommisjonen og EU-parlamentet fremhever imidlertid i et brev fra 17. april til Facebook at det nettopp er snakk om et tverrgående europeisk og ikke nasjonalt valg.

– Hvis de nye reglene blir håndhevet i sin nåværende form, vil våre institusjoner i praksis være utelukket fra å legge ut innhold på Facebook utenfor Belgia, sto det i brevet, og en allianse av mindre europeiske partier har henvendt seg med samme argument.

Ifølge magasinet TechCrunch vurderer Facebook å endre reglene midlertidig for å imøtegå kritikken fra EU, men det skal gå raskt og Facebook er under skarp overvåking.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN