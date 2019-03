Underhuset har nok en gang stemt ned statsminister Theresa Mays avtale med EU. Nå er det sannsynlig at britene krasjer ut av EU uten avtale, advarer Brussel.

– Implikasjonene av Underhusets beslutning er alvorlige, sa May da hun fikk ordet etter den skjebnesvangre avstemningen fredag ettermiddag.

Det var tredje gang hun la utmeldingsavtalen frem for avstemning. Og for tredje gang sa flertallet nei.

I alt 344 representanter stemte mot, mens 286 stemte for.

Risikerer «no deal»

Vedtaket betyr at Storbritannia risikerer å krasje ut av EU uten avtale den 12. april.

Eneste måte å unngå dette på, er å søke EU om en ny utsettelse av skilsmissen.

Optimismen er ikke stor.

– Et «no deal»-scenario den 12. april er nå et sannsynlig scenario, uttaler en talsperson for EU-kommisjonen.

EU er forberedt på dette og vil fortsette å stå samlet, fastholder talspersonen.

Tim Ireland, AP / NTB scanpix

Krisetoppmøte

Da resultatet av fredagens avstemning ble kunngjort, innkalte EUs president Donald Tusk umiddelbart til krisetoppmøte den 10. april.

Der må stats- og regjeringssjefene bli enige om hvordan de skal svare.

Skal britene be om å få skilsmissen utsatt på nytt, vil det etter alt å dømme måtte bli en langvarig utsettelse, ifølge May. Det vil også innebære at Storbritannia må delta i valget til nytt EU-parlament i slutten av mai.

Men utsettelse er kun mulig hvis EUs medlemsland enstemmig godtar det. Det er det ikke gitt at de vil gjøre.

Bortkastet selvoppofrelse

I et desperat forsøk på å få brexitavtalen gjennom tilbød May seg tidligere denne uken å gå av som statsminister i bytte mot et ja i fredagens avstemning.

Det fikk flere av Mays rivaler i det konservative partiet til å snu og erklære støtte til avtalen.

Men selvoppofrelsen var ikke nok.

Intense forhandlinger med det nordirske unionistpartiet DUP, som toryene er helt avhengige av for å ha flertall i Underhuset, førte ikke frem.

Samtidig sto opposisjonen urokkelig på sitt nei.

Kaoset fortsetter

Ingen vet hvor den kaotiske prosessen nå vil gå videre.

– Jeg frykter vi nå nærmer oss grensene for prosessen i Underhuset, advarte May etter avstemningen.

Hun viste til at Underhuset så langt har sagt nei til alle alternativer som er lagt på bordet.

Samtidig mobiliseres det kraftig på grasrota på begge sider av debatten.

En stor folkemengde var samlet utenfor Parlamentet da fredagens avstemning fant sted.

Nyvalg?

I praksis ligger alle alternativer fortsatt på bordet: en hard brexit uten avtale, en mykere brexit med tettere tilknytning til EU etter skilsmissen, en ny folkeavstemning – eller ingen brexit i det hele tatt.

Samtidig snakkes det stadig høyere om at nyvalg kanskje må til.

De folkevalgte skal etter planen holde en debatt allerede mandag for å lodde stemningen for alternative modeller.