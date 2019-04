En 14-åring oppsøkte torsdag politiet i USA og sa at han er en gutt som har vært savnet i Wisconsin siden 2011. Gutten sa han hadde rømt fra fangenskap.

Det melder en rekke amerikanske medier.

14-åringen sa han var Timmothy Pitzen og at han hadde blitt holdt i fangenskap i et motell i Cincinnati i Ohio av to menn som så ut som bodybuildere.

Identiteten hans er ikke bekreftet.

Pitzen ble sist sett i 2011 sammen med sin mor i et badeland i Wisconsin. Før han forsvant hadde han og moren kjørt 800 kilometer på to dager, ifølge CNN.

Moren ble funnet død på et motell i Illinois med en lapp som sa at sønnen var «trygg og med folk som elsket ham og ville ta vare på ham».

Pitaens bestemor sier til ABC News at hun håper 14-åringen er hennes savnede barnebarn.