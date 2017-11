USAs handelsminister Wilbur Ross har gjort forretninger med Vladimir Putins svigersønn og oligarker med bånd til USAs handelssanksjoner, ifølge lekkasjer.

Avsløringene stammer fra en dokumentlekkasje som har fått navnet Paradise Papers.

Materialet ble først lekket til tyske Süddeutsche Zeitung, som siden har delt det med det svenske nyhetsbyrået TT, SVT, norske Aftenposten og over 90 andre mediebedrifter i journalistnettverket ICIJ.

De lekkede dokumentene stammer fra et advokatfirma på Bermuda og har avslørt blant annet en omstridt forretningsforbindelse mellom USAs handelsminister og president Vladimir Putins svigersønn.

Sanksjonslistet russer

Papirene viser at den amerikanske handelsministeren Wilbur Ross junior sammen med flere andre amerikanske investorer eier en knapp tredel av selskapet Navigator, som blant annet tjener penger på å selge gass for det russiske firmaet Sibur.

I Siburs eierkrets finner man blant andre Putins svigersønn, Kirill Sjamalov, rikmannen Gennadij Timtsjenko og Russlands rikeste mann Leonid Michelson.

Timtsjenko finner man også på sanksjonslisten over russere som det er forbudt for amerikanere å handle med.

Det er for øvrig nettopp Wilbur Ross' oppgave som minister å overvåke at dette forbudet blir overholdt.

– Har aldri møtt dem

I et skriftlig svar til Süddeutsche Zeitung, som har skaffet papirene og delt dem med ICIJ, sier Ross at han aldri har møtt verken Timtsjenko, Michelson eller Sjamalov. Han understreker at han ikke satt i Navigators styre da avtalen med Sibur ble inngått.

Han understreker også at verken Sjamalov eller selve selskapet Sibur er på USAs sanksjonsliste.

Likevel mener blant andre Richard Painter, som var etikksjef i Det hvite hus under president George W. Bush, at Ross må ta konsekvensene av det han har gjort.

– Det er veldig bekymringsfullt at noen i USAs regjering gjør penger på forretning med russerne, og jeg vil vite fakta, sier han.

Skatteparadis

Da Wilbur Ross ble handelsminister solgte han de fleste av selskapene sine, men han beholdt eiendeler blant i annet flere selskaper som er registrert i skatteparadiset Cayman Islands, ifølge lekkasjene.

Handelsministerens eiendel i Navigator ble beholdt gjennom en kjede av selskaper på øyriket, et av flere skatteparadiser hvor mye av hans rikdom angivelig er plassert.

En annen av Navigators kunder er oljeselskapet PDVSA, som eies av den venezuelanske staten. USA har siden august år rettet sanksjoner mot PDVSA.

Mesteparten av dokumentlekkasjene fra ICIJ stammer fra advokatfirmaet Appleby, som har representert flere av personene som er involvert i Paradise Papers.