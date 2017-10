Tidligere president Jimmy Carter sier han er villig til å reise til Nord-Korea på vegne av Det hvite hus i et forsøk på å dempe spenningen mellom landene.

– Jeg kan reise, ja, sa Carter til The New York Times på spørsmålet om han ville ta en slik tur for president Donald Trumps administrasjon.

Den 93 år gamle demokraten understreker at han ikke har blitt spurt, men la til at han har sagt til Trumps sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster at han er tilgjengelig hvis de trenger ham.

Det er ikke første gang den erfarne forhandleren og megleren tilbyr sin hjelp i spørsmålet om Nord-Korea.

I 1994 reiste Jimmy Carter, som var USAs president fra 1977 til 1981, til Pyongyang for å forhandle med landets tidligere leder, Kim Il-sung, som er bestefar til nåværende leder, Kim Jong-un, om Nord-Koreas atomprogram. Det skjedde på vegne av president Bill Clintons administrasjon.

Marion Creekmore Jr., som fulgte Carter på reisen, skriver i sin bok «A Moment of Crisis» at Kim Il-sung sa følgende til Jimmy Carter:

«Hovedproblemet er at vi mangler tillit. Å skape tillit er vår viktigste oppgave. Mistilliten kommer fra mangel på kontakt mellom oss».