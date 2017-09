Enorme eksplosjoner og brann i et våpenlager i Ukraina har ført til evakuering av 24.000 personer og stengt luftrom. Neppe noen ulykke, mener myndighetene.

Brannen og eksplosjonene startet sent tirsdag kveld i et ammunisjonslager på en militærbase nær Kalynivka i provinsen Vinnytsia. Basen ligger 270 kilometer vest for hovedstaden Kiev.

En person er skadd, opplyser landets nødetater.

Myndighetene besluttet å evakuere 24.000 personer i 5 kilometers omkrets rundt militærbasen og stenge luftrommet i en radius på 50 kilometer. Både veier og togtrafikk ble stanset. Statsminister Volodymyr Groysman ankom regionen noen timer senere. Han sa onsdag morgen at «eksterne faktorer» sto bak hendelsen, melder Reuters.

Nyheten er også videreformidlet av det russiske nyhetsbyrået Tass. Der heter det at over 1200 brannfolk er satt inn for å bekjempe flammene.

I en uttalelse på provinsmyndighetenes nettsted opplyses det at brannen oppsto mens det pågår en større antiterror-øvelse i den samme provinsen. Det er imidlertid uklart om de to hendelsene kan settes i sammenheng.

Det skal være lagret rundt 188.000 tonn ammunisjon, inkludert prosjektiler til rakettutskytingssystemer, på basen, ifølge DPA.

I mars i år fant det sted en tilsvarende brann i et våpenlager i byen Balaklija i provinsen Kharkiv nær grensen til Russland. Myndighetene mente da at den skyldtes sabotasje. Det tok flere dager å slukke flammene og rundt 20.000 personer ble evakuert.