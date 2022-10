Vraket av Vasas søsterskip Äpplet er funnet

Vraket av regalskipet Vasas søsterskip Äpplet er funnet i et sund ved Vaxholm, opplyser marinarkeologer ved Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm.

NTB

Funnet av det store vraket ble gjort sammen med marinen i desember 2021 i sundet utenfor den svenske hovedstaden, ifølge en pressemelding fra museet mandag ettermiddag.

Äpplet ble sjøsatt i1629 og bygget av de samme skipsbyggmesterne som ferdigstilte skipet Vasa ett år tidligere.

Vrakets skipssider var delvis falt ned på bunnen, men for øvrig var skroget bevart opp til nedre kanondekk. Man kunne konstatere at det dreide seg om et orlogsskip med to kanondekk.

– Pulsen steg virkelig da vi så hvor likt vraket var Vasa. Begge konstruksjonene og de kraftige dimensjonene var veldig gjenkjennelig. Håpet om å finne et av Vasas søsterskip ble tent hos oss, sier marinarkeolog Jim Hansson ved Vrak.