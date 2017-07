President Donald Trump sparker sin stabssjef Reince Priebus. Priebus General John F. Kelly, som har vært minister for innenlands sikkerhet, tar over.

Trump la ut meldingen om endringene i staben i Det hvite hus på Twitter fredag.

– Jeg har gleden av å informere om at jeg nettopp har utnevnt general og minister John F. Kelly som stabssjef i Det hvite hus. Han er en stor amerikaner og en stor leder. John har også gjort en flott jobb i departementet for innenlands sikkerhet, skriver Trump i Twitter-meldingene.

Han takker videre Priebus for innsatsen.

– Vi har fått til mye sammen og jeg er stolt av ham, skriver Trump, uten å gå inn på årsaken til stabsendringen.

– Leverte oppsigelse selv

Priebus takket fredag presidenten for muligheten i en offisiell uttalelse.

– Det har vært en stor ære å tjene presidenten og vårt land, sier Priebus.

Videre sier han at han vil fortsette å støtte presidenten og hans politikk. Han roste også etterfølgeren sin, og ønsket ham lykke til i den nye jobben.

I et intervju med CNN fredag hevder Priebus derimot at han leverte sin oppsigelse personlig til Trump på torsdag. Det er uklart om dette stemmer, og det verserer rykter om hvorvidt dette er et forsøk på å snu avsettelsen til noe positivt.

The Washington Post skriver at det, ifølge anonyme kilder i Det hvite hus, var Trump som bestemte at Priebus måtte gå.

– Presidenten ønsker å gå i en annen retning. En president har retten til å trykke på omstartknappen. Jeg tror det er et godt tidspunkt for å trykke på omstartknappen. Jeg tror han gjorde rett i å trykke på omstartknappen, sier Priebus til CNN.

Scaramucci langet ut mot Priebus

Det har i det siste vært antydet i amerikanske medier at Trump har vært frustrert over Priebus, og torsdag langet Trumps kommunikasjonsdirektør Anthony Scaramucci ut mot stabssjefen og beskyldte ham blant annet for å stå bak en rekke lekkasjer av intern informasjon til pressen. Han omtalte Priebus som paranoid og schizofren.

Scaramucci fikk jobben til protester fra tidligere pressetalsmann Sean Spicer, som sluttet i protest, og Priebus.

Før valget var Priebus en sentral skikkelse i Det republikanske partiet, og var leder for Republikanernes nasjonalkomité.

John F. Kelly har bakgrunn fra det amerikanske marineinfanteriet.