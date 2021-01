Kongressen stengt ned – sammenstøt mellom politiet og Trump-tilhengere

Kongressbygningen i USA ble stengt ned etter meldinger om at folk har tatt seg inn i bygningen. På utsiden er det sammenstøt mellom politi og Trump-tilhengere

Trump-supportere forsøker å komme seg gjennom barrikadene ved Capitol-bygningen Foto: Foto:Julio Cortez

NTB

Bendik Støren

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

CNN melder at politi har trukket våpen ved inngangen til Representantenes hus. De sikter på en person som forsøker å nå frontdøren.

Demonstranter som har tatt seg inn i Kongress-bygningen, har slått og banket mot døren inn til Representantenes hus, ifølge CNN.

Politiet ber folkevalgte om å ta på seg gassmaske fordi det er tåregass i bygningen.

Huffington post-reporter Matt Fuller skriver på Twitter at han hørte en politimann sa «skudd avfyrt».

Situasjonen er uoversiktlig, og det er ikke sikkert at det er skudd det er snakk om. Det har tidligere blitt meldt om bruk av sjokkgranater og tåregass, skriver VG.

Godkjennelsesprosessen avbrutt

De folkevalgte i Representantenes hus ble bedt om å gjemme seg under setene sine etter at Trump-tilhengerne tok seg inn i Kongressen.

Samlingen i Kongressen ble plutselig avbrutt, og godkjennelsesprosessen av valgresultatet er nå stanset.

Demonstranter inne i Capitol-bygningen onsdag Foto: Foto:Manuel Balce Ceneta

Demonstranter har brutt seg gjennom barrikader på baksiden av Capitol-bygningen i Washington. Politiet har avfyrt pepperspray mot demonstrantene for å holde dem tilbake, ifølge nyhetsbyrået AP.

En video på Twitter, lagt ut av en Washington Post-journalist, viser mange personer som beveger seg forbi barrikadene mens det blir ropt «USA, USA».

En mistenkelig pakke er også funnet i området, ifølge politiet på Capitol Hill.

To bygningen evakuert

To bygninger, James Maddison Memorial Building som huser Kongressbiblioteket, og Cannon House Office Building, er blitt evakuert. Ansatte ved Kongressen ble bedt av politiet om å forlate bygningen.

Tusenvis av personer har møtt opp for å vise støtte til president Donald Trump og protestere mot valgresultatet. Under en tale foran Det hvite hus sa Trump at han aldri vil gi seg eller erklære valgnederlag.

Visepresident Mike Pence er blitt eskortert ut fra Senatet.

Innført portforbud

Ordføreren i Washington D.C. har innført portforbud fra klokken 18 lokal tid etter at Kongressen er blitt nedstengt. Portforbudet gjelder til klokken 6 torsdag.

Ingen får lov til å bevege seg rundt på offentlige steder fram til klokken 6 torsdag morgen, med unntak for essensielt personell, inkludert medier.