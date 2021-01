Trump-tilhengere stormet Kongressen

Påtroppende president Joe Biden la ansvaret på president Donald Trump etter at demonstranter stormet kongressbygningen i Washington D.C.

NTB

Bendik Støren

Publisert Publisert I går 20:58

En stor gruppe demonstranter tok seg onsdag inn i kongressbygningen i Washington DC. Samlingen i Kongressen, der valgresultatet formelt skulle godkjennes, ble avbrutt.

Ved 22-tiden gikk påtroppende president Joe Biden ut på TV og ba Donald Trump ta ansvar og få stanset volden.

– Demokratiet vårt er under et angrep uten sidestykke, ulikt noe vi har sett i moderne tid, et angrep på frihetens festning, sa Biden.

Kort tid senere la Trump ut en video på Twitter. Der gjentok han anklager om valgfusk, men ba samtidig sine tilhengere om å gå hjem.

En kvinne er i kritisk tilstand etter å ha blitt skutt i brystet på Kongressens område, ifølge to anonyme kilder CNN har snakket med. Også Associated Press melder om at en person er skutt i forbindelse med opptøyene.

Minst fem personer skal være sendt til sykehus, ifølge nødetatene i byen, skriver Sky News.

Det er funnet minst én hjemmelaget bombe på Capitol Hill-området, melder en produsent fra TV-kanalen NBC News på Twitter.

Ifølge en CNN-kilde som har kontakt med opprørerne, skal opprørerne ha hatt planer om å okkupere Kongressen gjennom hele natten. Kilden hevder at målet er å holde stand inne i kongressbygningen gjennom hele natten.

Målet er å tvinge fram en utsettelse av den formelle bekreftelsen av Joe Biden som valgvinner, skriver CNN.

Like før midnatt norsk tid melder imidlertid sikkerhetssjefen i Kongressen at bygningen er sikret.

Politiet trakk våpen mot demonstranter som prøvde å komme seg inn i kammeret i Representantenes Hus i Kongressen. Foto: J. Scott Applewhite

Kongressen var samlet for å endelig godkjenne valget av Joe Biden som president, da en mengde Trump-tilhengere beveget seg mot Capitol og senere stormet gjennom politibarrikadene og inn i bygningen.

CNN meldte at politi har trakk våpen ved inngangen til Representantenes hus, og siktet på en person som forsøkte å nå døren inn til kammeret i Representantenes Hus.

Bilder viser også demonstranter som tok seg inn i Senatet.

Politiet ba folkevalgte om å ta på seg gassmaske fordi det er tåregass i bygningen.

Alle kongressmedlemmene ble etter hvert evakuert og fraktet til et trygt sted, ifølge CNN.

En demonstrant har satt seg i stolen til lederen av senatet. Foto: Win McNamee / Getty Images /NTB

Brøt barrikadene

Stormingen av kongressen kommer etter at tusenvis av personer møtte opp for å vise støtte til president Donald Trump og protestere mot valgresultatet. Under en tale foran Det hvite hus sa Trump at han aldri vil gi seg eller erklære valgnederlag.

Demonstranter brøt seg først gjennom barrikader på baksiden av Capitol-bygningen i Washington. Politiet avfyrte pepperspray mot demonstrantene for å holde dem tilbake, ifølge nyhetsbyrået AP.

En video på Twitter, lagt ut av en Washington Post-journalist, viser mange personer som beveger seg forbi barrikadene mens det blir ropt «USA, USA».

Demonstranter inne i Capitol-bygningen onsdag Foto: Foto:Manuel Balce Ceneta

Innført portforbud, nasjonalgarden innkalt

Ordføreren i Washington D.C. har innført portforbud fra klokken 18 lokal tid etter at Kongressen er blitt nedstengt. Portforbudet gjelder til klokken 6 torsdag.

Ingen får lov til å bevege seg rundt på offentlige steder fram til klokken 6 torsdag morgen, med unntak for essensielt personell, inkludert medier.

1.100 soldater fra nasjonalgarden i Washington D.C. er satt inn for å hjelpe politiet med å kontrollere voldelige folkemengder i hovedstaden, ifølge Pentagon.

I tillegg ble 200 soldater fra nasjonalgarden i Virginia sendt til Washington D.C. tidligere på dagen, opplyser guvernøren i Virginia.