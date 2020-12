– Julen er ødelagt

Europeisk frykt for den nye virusmutasjonen har isolert britene på sine øyer. Mange familier vil ikke kunne feire jul sammen, og blant befolkningen er humøret helt i bunn.

I vanligvis travle Carnaby Street i London er det nå omtrent folketomt. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB

Med et verdensomspennende forbud mot innreise fra Storbritannia helt til 6. januar – med mindre reglene endres – er britene pent nødt til å feire jul på De britiske øyene. 20 millioner innbyggere i London og det sørøstlige England er i total lockdown etter at nyheten om det muterte viruset som skal være opp til 70 prosent mer smittsomt enn den opprinnelige varianten, har skapt stor utrygghet.

– Det er med tungt hjerte at jeg må meddele at vi ikke kan feire jul som planlagt, sa statsminister Boris Johnson da han lørdag kveld rykket London og det sørøstlige England opp i den fjerde, mest alvorlige smittekategorien.

Det betyr at folk må holde seg hjemme over jul og nyttår. Ingen skal møte mennesker fra andre husstander.

Alvorlig stemning

– Det føles som om viruset omringer oss. Det kommer tettere og tettere på. Med den nye mutasjonen føles det annerledes. Alle kjenner noen som er smittet, og det gjør meg virkelig utrygg, forteller psykoterapeut Stephen Sheils fra Camden, nord i London, da vi snakker med ham på telefon.

– Jeg er ute og går en tur. Vi kan jo gå ut én gang om dagen. Og jeg merker at det er en mer alvorlig stemning nå, etter at de siste tiltakene ble innført, forteller han gjennom munnbindet.

For Stephen Sheils betyr det at han er blitt nødt til å avlyse sin planlagte julefeiring med hele familien, deriblant en datter som han har delt foreldreansvar for.

– Julen er ødelagt, sier han.

Det syder ikke av liv i nærheten av Leicester Square i London. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB

På skolen til datteren har det vært flere utbrudd i de siste ukene, og sammen med datterens mor tok han beslutningen om å ta henne ut av skolen før juleferien startet.

– Vi føler at det kun er et spørsmål om tid før vi selv blir smittet, sier Stephen Sheils.

Regjeringens beslutning om å sette London og det sørøstlige England i smittekategori fire med få timers varsel innebar at tusenvis av mennesker strømmet til togstasjoner og busstasjoner for å komme seg til sine familier lenger nord før nedstengningen ble iverksatt – til tross for oppfordring fra myndighetene om det motsatte. Det kan ha forårsaket en enorm smittespredning, mener flere helseeksperter.

Hamstringen har begynt igjen

– Det var et stort sjokk. Faren min ringe meg på morgenen og sa: «Har du hørt at de har funnet en ny variant av viruset? Den er 70 prosent mer smittsom.» Jeg tror og håper at folk vil være veldig påpasselige nå. Jeg er ikke sikker på at folk har vært forsiktige nok hittil, sier Ria Belinda Mundell, som er ekstra varsom fordi hun går til regelmessig behandling på sykehuset og derfor vil være ekstra utsatt for smitte.

Hun bor i den sørlige London-forstaden Hampton Court med sin kjæreste, Daniel Conant. Paret vil ha rikelig med julemat til overs.

– For fire uker siden bestilte vi lammekjøtt til åtte personer, da vi skulle ha foreldrene våre og søsknene våre til middag. Nå blir det bare oss to, og julen er egentlig noe som nå bare skal overstås, sier hun.

2020 har rammet paret hardt. Først måtte de avlyse det planlagte bryllupet sitt, og i juli mistet Ria Belina Mundell jobben sin som leder for en kjede av kostymebutikker, da firmaet gikk konkurs.

Hun sier at den usikre samfunnsstemningen er til å ta og føle på.

– Folk har begynt å hamstre på butikkene igjen, slik man så i vår da viruset først kom til landet. En venn som bor like ved oss ringte og advarte oss om at det nesten er tomt for varer i hyllene på den lokale butikken, så vi må nok et stykke lenger bort for å handle, tror jeg.

Folk har begynt å hamstre igjen i London. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS / NTB

Jul uten gjester fra London

I det nordlige England har man rykket opp i smittekategori tre. Det betyr at det er tillatt med kontakt mellom to husstander – men kun på 1. juledag, som er dagen da britene samler seg til juleselskap.

For konditor Angela Rogerson og hennes familie skulle julen ha vært en begivenhet som endelig samlet familien etter et helt år adskilt på grunn av korona, men det satte de nyeste restriksjonene en stopper for. Særlig de nyinnførte reisebegrensningene vil påvirke hennes familie.

– Vi har familie i London og utenfor England som egentlig skulle ha vært hos oss over julen. Vi har ikke sett dem på et helt år på grunn av koronaen. Det er veldig trist, sier hun.

Bare i Europa har minst 14 land, inkludert Tyskland, Frankrike, Italia og Spania, innstilt alle fly til og fra Storbritannia. Togtrafikken under den engelske kanalen til og fra det europeiske fastlandet er også innstilt.

– Butikker mangler varer

Angela Rogerson skal nå feire jul med sin mann, to voksne barn og svigermor på 82 år.

– Svigermoren min skal vaksineres mot korona om to uker. Vi er bekymret for helsen hennes, så vi sørger for å holde avstand og ha håndsprit på bordene. Og alle vinduer vil stå åpne.

Carlisle, som ligger tett ved grensen til Skottland, er en skygge av seg selv – selv i koronamålestokk, forteller Angela Rogerson.

– Det er fryktelig å gå rundt i sentrum. Mange av butikkene som er åpne mangler varer, sier hun.

Hun er også nervøs for at det muterte viruset skal bli spredd fra London og de sørøstlige delene av landet.

Ikke mange reiser med T-banen nå om dagen. Foto: Victoria Jones / PA via AP / NTB

Brexit like rundt hjørnet

Til nyttår forlater Storbritannia EUs indre marked og tollunion, og med langtrukne forhandlinger om fiskekvoter og en ny handelsavtale i en gordisk knute, likner en «hard» brexit uten en avtale mellom EU og Storbritannia en reell mulighet. Det uforutsigbare politiske spillet og koronakrisen skaper kaos i mange sinn når de skal se inn i fremtiden.

I Manchester frykter 38 år gamle Lee Jones at Englands nåværende nedstengning kan være en dyster forsmak på tiden etter brexit.

– Min frykt er at vi kommer til å være en isolert, xenofobisk øy med uhyggelig høy arbeidsledighet, fattigdom og kriminalitet, uten hjelp fra en regjering som ikke forstår sine innbyggere, og uten globale partnere som kommer oss til unnsetning. Jeg ønsker ikke at mine barn skal vokse opp i en slik fremtid. Men frykten min er kanskje ubegrunnet, sier Lee Jones.

I Camden i London mener Stephen Sheils at uvissheten rundt brexit er deprimerende:

– Det er som om vi har en sykdom i landet vårt, og brexit er en del av denne sykdommen, sier han.

Stephen Sheils frykter at den britiske regjeringen vil bruke koronakrisen som en unnskyldning dersom brexit skulle vise seg å bli en total fiasko for Storbritannia.

– Regjeringen vil kunne gi koronakrisen skylden for fremtidige økonomiske kriser og tilbakegang i samfunnet, og det vil være enormt vanskelig for oss innbyggere å vite hva som egentlig er roten til problemet, sier han.

Angela Rogerson er enig i at koronakrisen har overskygget brexitdebatten, men hun er like lei av begge deler.

– Hjemme hos oss er holdningen at vi kun vil ha brexit overstått nå. Vi orker ikke høre mer om det. Det har pågått i fire år nå. Vi ville være ganske fornøyde med en hard brexit dersom det innebærer at vi kan gå videre, sier hun.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN