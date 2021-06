Forskere tror mer omega-3 kan dempe kroniske smerter

En større gruppe amerikanske forskere har funnet en mulig forbindelse mellom kroniske smerter og kosthold som inneholder mye fett fra omega-6.

Forskerne viste i studiet at nivået av omega-6-fettet hos pasienter med smerter knyttet til type 2 diabetes, var tydelig forbundet med hvor sterke smerter de rapporterte om og bruken av smertestillende. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I kostholdet til mange av oss er det for mye fett fra omega-6, mens det ikke er nok omega-3. En ny forskningsstudie har undersøkt om fettet i omega-6 kan påvirke nevropatiske smerter for pasienter med diabetes og andre lidelser.

Symptomer på nevropatisk smerte beskrives som brennende eller utstrålende, ofte med ledsagende prikking.

Kosthold

Forskerne som jobber med helse ved universitet i San Antonio i Texas, har sett på virkningene av fettsyrene og målt hvilken rolle fettstoffene har på smerter. De har funnet at det påvirker smerte og betennelser.

Overfloden av flerumettet fett i omega-6 som er vanlig i mange matvarer og i kostholdet, bidrar til risikoen for både inflammatoriske og nevropatiske smerter, skriver universitetet.

Diabetes, autoimmune lidelser og hjerte- og karsykdommer påvirkes av kostholdet, sier forskerne. Men fettet i omega-6 som ofte finnes i ferdigmat, er ikke blitt undersøkt tidligere med tanke på påvirkningen fettsyrene i seg selv har på smerter.

Nok omega-6

En gruppe som er ledet av forskeren Jacob Boyd ved universitetssykehuset i San Antonio, har undersøkt påvirkningen av flerumettet fett på både mus og pasienter.

Fettet fra omega-6 og omega-3 er viktig i maten vi spiser. Men studiet antyder at en overvekt av omega-6 kan gi uheldige effekter. Resultatene fra studiet som har pågått i fem år, ble publisert nå i juni i tidsskriftet Nature Metabolism.

Omega-6 finner man i linolsyre og dette finnes i svært mange typer fett. Fettsyren har viktige oppgaver for kroppen. Men som følge av det høye innholdet i mange typer fett, er et for lavt inntak svært lite sannsynlig under norske forhold.

Diabetes 2

– Vestlige matvaner som er knyttet til overvekt har ofte høye nivåer av fettsyrene i mattyper som snacks og fritert mat, istedenfor det sunne fettet i omega-3, som man finner i fisk, noen oljer og nøtter, sier forskerne.

– Det er gjerne usunt fett fra omega-6 i prosesserte ferdigretter, kjøttprodukter, kaker og snacks.

Endrer man matvanene og øker innholdet av omega-3, reduseres smertene, ifølge forskernes funn.

Forskerne viste også i studiet at nivået av omega-6-fettet hos pasienter med smerter knyttet til type 2 diabetes, var tydelig forbundet med hvor sterke smerter de rapporterte om og bruken av smertestillende.

Det er behov for mer forskning, sier ekspertene. Men funnene så langt kan legge grunn for nye kliniske studier som kan åpne for nye måter å behandle nevropatiske lidelser, skriver medforskerne Aidan McGinnis og Ru-Rong Ji i Duke på University i North Carolina i USA.

