Nigeria trapper opp redningsaksjon etter bortføring av skoleelever

Nigerianske myndigheter trapper opp innsatsen for å redde elevene som ble bortført fra en skole nordvest i landet før helgen. Flere hundre klarte å rømme.

Folk samlet seg utenfor skolen i Kankara lørdag, dagen etter en bortføring. Mange klarte å rømme, men flere hundre elever er fortsatt ikke gjort rede for. Foto: Abdullatif Yusuf, AP / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

333 av 839 elever fra en videregående skole i Kankara i den nordlige delstaten Katsina er fortsatt ikke gjort rede for etter hendelsen fredag.

Angripere på motorsykler med AK 47 åpnet ild mot sikkerhetsstyrker under bortføringen, og det har vært flere sammenstøt. Mange av elevene har klart å flykte.

Guvernør i delstaten, Aminu Bello Masari besøkte skolen lørdag og sier at soldater jobber med å lokalisere og befri gislene.

– Soldater er for øyeblikket i villmarken og kjemper mot bandittene. Vi gjør alt vi kan for å sikre at de bortførte barna kommer til rette, sier Masari.

Talsperson for politiet, Frank Mbas, sier at ekstra styrker er satt inn både operasjonelt og i etterforskningen.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet og bortføringen. En av elevene som klarte å flykte, 18 år gamle Osama Aminu Maale, sier til AFP at de eldre elevene ble tvunget til å gjøre en opptelling etter at de ble tatt. Totalt ble 520 elever bortført, ifølge eleven.

Deretter ble de delt opp i grupper, og Maale og fire andre klarte å flykte.

UNICEF og FN har fordømt angrepet. Katsina er en av flere regioner i det nordvestlige Nigeria som jevnlig blir angrepet av kriminelle grupper som er kjent for å bortføre personer for løsepenger.