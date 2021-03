EU vil investere i medisinfabrikker

EU har store planer for samarbeid om forskning og utvikling av vaksiner til fremtiden.

I Dhaka i Bangladesh produseres covid-19-vaksiner – med tysk utstyr. EU ser nå behovet for å bygge sine egne fabrikker innenfor egne grenser. Foto: Al-emrun Garjon / AP / NTB

Det er opp mot 40 medisinfabrikker i EU som i dag produserer eller ferdigstiller covid-19-vaksiner. Flest i Tyskland, hvor det er 11. Noen produserer vaksinene, andre fyller flasker og ferdigstiller vaksinene, og enkelte fabrikker gjør begge deler.

Men det må være mange flere av den slags fabrikker.

Det er EU-kommisjonens plan å investere i vaksineproduksjon, men vel å merke å investere i vaksineproduksjon i Europa.

– Vi vil selvfølgelig investere i Europa, sa EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, til DR mens den danske statsministeren Mette Frederiksen satt i Jerusalem og forhandlet vaksinesamarbeid med Israel.

Et samarbeid som ifølge EU ikke kolliderer med EU, men er et supplement til å utvikle ny viten og nye vaksiner.

– Vi ser på ingen måte det dansk-østerrikske initiativet som en opposisjon til EU, ble det sagt torsdag ettermiddag i Brussel.

Har haltet bak

Samtidig bemerkes det at både Danmark og Østerrike fortsatt stiller seg bak EUs vaksinestrategi tross samarbeidet med Israel.

Også på et mer langsiktig plan. For det er ett presserende problem: Å få vaksinene produsert og ut til innbyggerne. Her har EU haltet bak etter land som Israel og Storbritannia, og kritikken har vært massiv.

Kina har slått seg frem med sin produksjon av covid-19-vaksiner. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

Derfor kom EU-kommisjonen i midten av februar med en plan for det neste steget i kampen mot koronaen. Den handler ikke om vaksinasjoner her og nå, men om omstilling til nye mutasjoner og om å kunne dekke behovet for vaksiner i en fremtid hvor befolkningene må gjenvaksineres.

Veien dit er planen med det EU-lydende navnet Hera incubator, som er en slags rugekasse for forskning og utvikling som skal føre til det EU ikke har i dag: en faktisk helseunion.

Samarbeid på tvers

Helse er en nasjonal kompetanse. Men da koronaen rammet Europa for et år siden, oppsto behovet for en sterkere koordinasjon mellom landene. Dermed også ønsket om en helseunion slik at Brussel kan få sterkere muskler i fremtiden. Tidligere har det vært et politisk ønske for noen, men før koronaen ville medlemslandene helst styre det selv. Med pandemien har helseunionen kommet på dagsordenen.

Forløperen til helseunionen er altså Hera incubator, som er et program for offentlig-privat partnerskap innenfor områder som forskning, utvikling og støtte til produksjon av vaksiner. Og til omstilling vaksiner når nye mutasjoner krever nye vaksiner.

Programmet skal øke samarbeidet mellom industri, myndigheter og kapital, og det har som intensjon å fjerne så mange hindringer som mulig slik at det kan bli produsert flere vaksiner i EU.

EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, ser betydningen av samarbeid på tvers av landegrensene innenfor EU. Foto: Johanna Geron / Pool Reuters / NTB

Som von der Leyen også sa til DR er EU i dag blant verdens største produsenter av vaksine.

– Det er bare nok i en pandemi, tilføyde hun.

Samtidig har EU nedsatt et samarbeid mellom kliniske laboratorier i 16 land. 11 av landene er EU-land, de siste fem utenfor. Det inkluderer blant andre Sveits og Israel, og tanken er at de 16 landene skal utveksle erfaringer og data over landegrensene og danne nettverk mellom de forskjellige vaksineprodusentene.

EU har foreløpig investert omkring 2312 millioner kroner i prosjektet som ble satt i gang i midten av februar.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN