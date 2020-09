USA: Varsler sier han ble bedt om å dysse ned trusler fra Russland og nasjonalister

Det hvite hus ga ordre om å dysse ned trusselen fra voldelige nasjonalister og Russland i etterretningsrapporter, hevder en tidligere etterretningstopp.

En varsler anklager fungerende sjef Chad Wolf i departementet for innenlands sikkerhet (DHS) for å ha forsøkt å legge føringer på innholdet i etterretningsrapporter. Foto: Susan Walsh / AP / NTB scanpix

NTB-AFP-AP

Brian Murphy var leder for etterretningsavdelingen i USAs departement for innenlandssikkerhet (DHS) inntil han ble fjernet fra stillingen 1. august.

I en varslersak sier han at han ble forsøkt presset til å blåse opp trusselen om mulige terrorister som kunne komme inn i landet fra Mexico, samt bagatellisere trusselen fra hvite nasjonalister.

Fungerende sikkerhetsminister Chad Wolf ba ham angivelig også i mai om å slutte å produsere etterretningsrapporter om trusselen fra russisk innblanding i USA.

Kalt inn som vitne

Begrunnelsen var at disse satte presidenten i et dårlig lys, hevder Murphy, som legger til at han unnlot å følge pålegget fordi han ville ansett det som et brudd på sine plikter.

I klagen heter det at Wolf sa at ordren kom fra president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien.

Departementets nestleder Ken Cuccinelli ga dessuten ordre om å endre deler av en etterretningsrapport for å få trusselen fra tilhengere av hvit overmakt til å fremstå mindre alvorlig, samt innlemme informasjon om voldelige grupper på venstresiden, heter det fra Murphy.

Klagen ble levert til departementets generalinspektør og offentliggjort onsdag av etterretningskomiteen i Representantenes hus. Komiteen har bedt Murphy, som er tidligere FBI-agent og veteran fra forsvarets marinekorps, vitne i en høring 21. september.

– Urovekkende

DHS har ikke besvart nyhetsbyrået APs forespørsel om å kommentere saken.

– Her legges fram alvorlige og urovekkende anklager om at høytstående tjenestemenn i Det hvite hus og DHS på upassende vis forsøkte å politisere, manipulere og sensurere etterretning slik at det kunne gagne president Trump politisk, sier komiteens demokratiske leder Adam Schiff.

– Dette setter vår nasjon og dens sikkerhet i stor fare, tilføyer han.

Migranter i sør

Murphy mener han ble degradert i departementet fordi han nektet å endre på etterretningsrapportene på «ulovlig og upassende vis».

Han anklager både tidligere sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen, Wolf og Cuccinelli for gjentatte ganger å ha presset ham til å endre etterretningsrapporter slik at de ville støtte Trump-administrasjonens politikk eller unngå å fornærme presidenten.

I et eksempel anklages Nielsen for å ha presset ham til å overdrive antallet migranter med bånd til terrorisme som var pågrepet på USAs sørvestlige grense. Murphy hevder Nielsen feilaktig oppga et høyere tall da hun vitnet i Kongressen.