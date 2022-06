Granskningskomité: – Kongress-stormingen var et Trump-ledet kuppforsøk

Donald Trump visste at han hadde tapt valget, men oppmuntret likevel støttespillere til å forsøke å omgjøre resultatet, ifølge 6. januar-komiteen.

Donald Trump visste at han hadde tapt valget, men oppmuntret likevel støttespillere til å forsøke å omgjøre resultatet, sa 6. januar-komiteen i sin innledning av de offentlige høringene torsdag. Komitéleder Bennie Thompson (i midten) sa at angrepet var et kuppforsøk. Til venstre i bildet sitter kongressrepresentant Zoe Lofgren, til høyre representant Liz Cheney.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Granskningskomiteen forsøker å vise at volden som oppsto da Trump-støttespillere stormet Kongressen 6. januar i fjor, var et resultat av innsatsen Trump og flere i hans indre krets la ned for å på ulovlig vis holde fast ved makten.

Da de offentlige høringene startet torsdag kveld, sa komiteens leder Bennie Thompson at angrepet var et «kuppforsøk» som satte «to og et halvt århundrer med konstitusjonelt demokrati i fare».

– Konspirasjonen for å overstyre folkets vilje er ikke over. Det er folk i dette landet som tørster etter makt, men som verken har kjærlighet eller respekt for hva som gjør USA storartet, sa Thompson i sin innledning.

Politibetjent Harry Dunn (t.h.) trøster Sandra Garza, enken til politibetjent Brian Sicknick, mens video av angrepet på Kongressen blir vist. Til venstre sitter Serena Liebengood, enken etter politibetjent Howie Liebengood. Liebengood begikk selvmord 9. januar i fjor, ifølge familien på grunn av den han opplevde tre dager i forveien og i dagene som fulgte.

Barr: Jeg sa at det var pisspreik

Flere høytstående personer i kretsen rundt den tidligere presidenten har snakket med komiteens etterforskere, og det ble vist frem flere videoer av utspørringene av dem.

Blant annet ble det vist klipp fra et intervju med Trumps justisminister William Barr, der Barr fortalte at han gjorde det helt klart for den daværende presidenten at påstandene om valgfusk var grunnløse.

– Jeg sa til presidenten at det var pisspreik. Jeg ville ikke være med på det, sier Barr i klippet.

I et annet klipp fortalte Jason Miller, en av Trumps rådgivere, at presidenten var blitt fortalt eksplisitt at tallene viste at valget var tapt på ærlig vis.

Senere fulgte en video der Ivanka Trump sa at Barrs kommentarer «påvirket perspektivet mitt».

– Jeg respekterer justisminister Barr, så jeg aksepterte det han sa, sier hun i videoen. Ivanka Trump var rådgiver i Det hvite hus og en av dem som sto faren nærmest.

Flere videoer fra intervjuer med folk i kretsen rundt tidligere president Donald Trump ble vist da høringene startet. På skjermen er det daværende justisminister William Barr som snakker. I klippet sier Barr at han fortalte Trump at det var «pisspreik» at valget var stjålet.

Voldelig mobb

En annen video viste hvordan ledere i ekstremistgruppene Oath Keepers og Proud Boys møttes for å forberede hvordan de skulle storme Kongressen for å støtte Trump.

En rekke av dem som deltok i angrepet, fortalte komiteen at de reiste til Washington fordi Trump ba dem om det.

– President Trump tilkalte en voldelig mobb, sa kongressrepresentant Liz Cheney, som sitter i komiteen.

– Når en president ikke tar de nødvendige stegene for å bevare unionen vår – eller verre, forårsaker en konstitusjonell krise – er vi i en tid med maksimal fare for vår republikk, la Cheney til.

Hun er en av de to republikanerne i komiteen, og har følgelig blitt sterkt kritisert av eget parti.

Oppsiktsvekkende Pence-kommentar

Det er allerede kjent at Trump var misfornøyd med visepresident Mike Pence for at han ikke forsøkte å avvise valgresultatet.

Flere i salen gispet likevel da Cheney leste opp et vitnesbyrd om at Trump skal ha fått beskjed om at mobben som hadde tatt seg inn i bygningen, ropte at Pence burde henges.

Trump skal ifølge ansatte i Det hvite hus ha svart at de kanskje hadde rett, og at Pence kanskje «fortjener det».

Politibetjent Caroline Edwards, som fikk alvorlige hodeskader 6. januar, vitnet i høringen. – Det var som et blodbad, sa hun.

Voldsomme bilder

Komiteen viste også frem en video som startet da folk fra den høyreradikale gruppen Proud Boys marsjerte i Washington D.C. på dagen den 6. januar.

Deretter fulgte klipp fra Trumps tale til «Stop the Steal»-folkemøtet som fant sted før stormingen, blant annet flere der han oppfordret Pence til å ikke godkjenne valgresultatet.

I videoen var den stadig mer desperate radiokommunikasjonen til nødetatene lagt inn med tidsstempler, og videoen viste etter hvert volden som oppsto da Trump-støttespillerne gikk til angrep mot politibetjentene som forsøkte å holde stand mot hordene utenfor kongressbygningen.

Desperate politifolk

Flere av politibetjentene ba i videoene desperat om hjelp, og ifølge New York Times var flere av dem som var til stede, synlig beveget da den ble vist. Over 100 politifolk ble skadet i sammenstøtene, og mange har slitt med ettervirkninger etter angrepet.

Etter en liten pause fortalte en av politibetjentene som ble skadet i sammenstøtene, Caroline Edwards, hvordan hun skled rundt i andres blod. Hun fikk alvorlige hodeskader da hun ble dyttet over ende og slo hodet.

– Det var et blodbad. Det var kaos, sa hun.

I beste sendetid

Man kunne også se hvordan kongressrepresentanter og rådgivere måtte evakuere i all hast.

Høringene startet klokken 20 lokal tid, og ble direktesendt på TV i beste sendetid i USA.

Alle de store TV-kanalene viser høringene direkte, med unntak av Fox News, som riktignok hadde direktesending på nett torsdag.

Dermed fikk store deler av det amerikanske folk se nye og usensurerte bilder av kaoset og volden som oppsto. Det er likevel høyst uklart om de direktesendte høringene vil bidra til at noen endrer mening i det svært polariserte USA.

Republikanere: Gammelt nytt

Noen timer før høringen skrev Trump at 6. januar ikke bare var en protest, men «den største bevegelsen i landet vårt for å gjøre USA stort igjen».

– Det handlet om et valg som ble arrangert og stjålet, og et land som var i ferd med å gå til helvete, sa Trump.

Republikanerne i justiskomiteen i Representantenes hus lot seg ikke overbevise. På Twitter kom følgende melding:

– Bare. Gammelt. Nytt.