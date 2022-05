Storbritannia inngikk sikkerhetsavtale med Sverige og Finland

Storbritannias statsminister Boris Johnson besøkte onsdag Sverige og Finland og inngikk nye sikkerhetsavtaler med begge land.

Storbritannias statsminister Boris Johnson ble tatt imot av Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– I dag tar vi et nytt steg for å styrke samarbeidet om forsvar, sa Sveriges statsminister Magdalena Andersson på en pressekonferanse med Johnson onsdag.

Dersom et av landene blir angrepet, vil det andre stille opp – også militært, sa statsministeren om den gjensidige sikkerhets- og forsvarsavtalen.

– Dersom Sverige angripes, vil Storbritannia stille opp med det Sverige ber om. Det går også andre veien, sa Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Møtet mellom de to statsministerne fant sted på herregården Harpsund utenfor Stockholm der de to diskuterte den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

De to statsministerne var samlet til lunsj og møter om sikkerhetspolitikk.

Savner sidestykke

Etter besøket i Sverige fortsatte Johnson til Helsingfors. Der undertegnet han en tilsvarende sikkerhetsavtale med Finlands president Sauli Niinistö.

– Dette er et avgjørende øyeblikk i vår felles historie, sa Johnson.

– Deklarasjonen vi undertegnet i dag, innebærer at våre to land kan trappe opp partnerskapet og ta det til nivåer som savner sidestykke, la han til.

– Deklarasjonen vi undertegnet i dag innebærer at våre to land kan trappe opp partnerskapet og ta det til nivåer som savner sidestykke, sa Boris Johnson etter signeringen i Helsingfors. Finlands president Sauli Niinistö til høyre.

I godt og dårlig vær

Niinistö refererte på sin side til Winston Churchills berømte sitat om at vennskap alltid måles etter hvorvidt det tåler ruskevær.

– Vi er gode venner, Finland og Storbritannia, og nære sikkerhetspolitiske partnere. Vi står sammen og kommer til å støtte hverandre under alle omstendigheter – både i godt og dårlig vær, sa han.

Både Sverige og Finland vurderer medlemskap i Nato som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

– Fører denne avtalen til at vi er tryggere? Ja, er svaret på det. Den er viktig uavhengig av avgjørelsen vi tar, sa Sveriges statsminister Magdalena Andersson da hun under pressekonferansen fikk spørsmål om et eventuelt Nato-medlemskap.

Storbritannias statsminister Boris Johnson (t.v.) undertegnet onsdag en sikkerhetsavtale med Finlands president Sauli Niinistö (t.h.).

– Se deg i speilet, Putin

Russland har advart om økt militær tilstedeværelse i områdene rundt Finland og Sverige dersom de to blir Nato-medlemmer. Dette minnet den svenske statsministeren om under pressekonferansen.

Også Niinistö fikk spørsmål om hvorvidt et finsk Nato-medlemskap kan provosere Russland, men slo fast at den russiske invasjonen av Ukraina endret alt.

– De er villige til å angripe et naboland. Mitt svar er derfor at de har seg selv å takke for det som nå skjer. Se deg selv i speilet, sa Niinistö, med adresse til Russlands president Vladimir Putin.

Det ventes at Niinistö og statsminister Sanna Marin vil kunngjøre sine Nato-standpunkt torsdag morgen.

Forsvarskomiteen i den finske nasjonalforsamlingen har anbefalt Nato-medlemskap som det beste alternativet for Finlands sikkerhet.