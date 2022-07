Vitner forteller at Trump nektet å be tilhengerne stanse kongresstormingen

Donald Trump nektet å be tilhengerne stanse angrepet på Kongressen, til tross for at han ble bønnfalt om det. Dagen etter ville han ikke si at valget var over.

En video av Donald Trump som holder en tale 6. januar blir avspilt under høringen om kongresstormingen torsdag.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Det er bildet 6. januar-komiteen tegnet av den tidligere presidentens rolle i opprøret i Washington da Kongressen skulle sertifisere Joe Bidens valgseier.

Under høringen ble det vist en video av Trump som hittil har vært upublisert. Den stammer fra en tale Trump spilte inn dagen etter kongresstormingen.

– Jeg vil ikke si at valget er over, sier Trump i videoen.

Les også Stig Arild Pettersen: «Joe Biden sto rett foran meg. Jeg kan ikke skjønne at han klarer en valgkamp til.»

– Løy, mobbet og forrådte sin ed

Lederen for komiteen startet den hittil siste høringen om kongresstormingen med å si at Donald Trump gjorde alt han kunne for å velte valgresultatet.

Det er ventet at høringen som startet i beste sendetid i USA torsdag, ikke blir den siste i rekken av høringer om kongresstormingen.

Komitéleder Bennie Thompson sa at noen må stilles til ansvar for den dødelige kongresstormingen som skjedde da de folkevalgte var i ferd med å sertifisere Joe Bidens valgseier.

– I den siste halvannen måneden har komiteen fått høre historien om en president som gjorde alt i sin makt for å velte valgresultatet. Han løy, han mobbet og han forrådte sin ed, sier Thompson.

– Han forsøkte å ødelegge våre demokratiske institusjoner og skapte hensynsløst en flom av lovløshet og korrupsjon, sier komitélederen.

Bennie Thompson, som har korona, deltar i kongresshøringen via videolink.

Så på TV

Høringen er den åttende i rekken. Det er ventet at fokuset for torsdagens høring blir hva Trump gjorde – eller ikke gjorde – 6. januar i fjor. Anklagene er at Trump lot angrepet på Kongressen skje.

Adam Kinzinger, en republikaner i komiteen, skriver på Twitter at flere ansatte i Det hvite hus har forklart at Trump i timevis satt og så på angrepet på TV.

– Det er helt tydelig at presidenten forsømte sin tjeneste, sier Kinzinger.

Demokraten Elaine Luria sier at vitnemål har avslørt at Trump fikk råd fra nesten alle rundt seg til å be folkemengden forlate kongressbygningen. Likevel tok det lang tid før han gjorde det.

– Den tidligere presidenten valgte ikke å gjøre det alle disse folkene bønnfalt ham om, sier Luria.

Luria sier Trump fortsatte å se TV-sendingene fra stormingen da folk rådet ham til å handle.

Les også Flere av Trumps nærmeste rådgivere sier han ikke ville lytte til dem

Republikaneren Adam Kinzinger på vei inn til høringen sammen med demokraten Jamie Raskin.

Endret manus

Da han til slutt kom med en uttalelse, gjorde Trump endringer i manuset. Slik var uttalelsen som ble forberedt for ham:

– Jeg ber dere forlate Capitol Hill-området nå og gå hjem på fredelig vis.

Dette la Trump til:

– Så gå hjem. Vi elsker dere. Dere er veldig spesielle. Jeg vet hvordan dere føler dere.

En video der Donald Trump dagen etter kongresstormingen sier at han ikke vil si at valget er over, ble vist i Kongressen torsdag.

Kunne nådd ut på 60 sekunder

Pat Cipollone, som var juridisk rådgiver i Det hvite hus, sier at han støttet en umiddelbar og kraftig reaksjon fra Trump og at han presset på for å få presidenten til å uttale seg.

Cipollone sier at flere fortalte Trump at han måtte uttale seg. Han sier også at Trump bare trengte å gå til presserommet i Det hvite hus for å gjøre dette. Det samme påpekte Sarah Matthews, tidligere presserådgiver.

Hun sier at Trump kunne ha nådd ut til folket på under 60 sekunder.

– Han kunne ha vært foran kamera nesten med en gang, sier hun.