En fjerde elev er død etter skoleskytingen i Michigan – mistenkt 15-åring siktet

Dødstallet etter skoleskytingen i Michigan i USA har steget til fire etter at en 17 år gammel gutt døde av skadene. Den mistenkte gjerningspersonen er siktet.

Fire elever er nå døde etter en skoleskyting i byen Oxford i Michigan.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Tre andre elever ble også drept i skyteepisoden som fant sted tirsdag på en skole i byen Oxford. Det yngste offeret var 14, mens de andre var 16 og 17 år gamle.

Den mistenkte 15-åringen har onsdag blitt siktet for blant annet drap og terrorisme.

Han skal ha åpnet ild og skutt rundt seg før han ble konfrontert av politiet og pågrepet. Skytingen skal ha vart i rundt fem minutter.

Statsadvokat Karen McDonald sa ikke hva som var det mulige motivet for handlingen, men sier påtalemyndigheten er sikre på at de kan bevise at handlingen var overlagt.

– Det er en haug av digitale bevis. Videoer, innlegg i sosiale medier, alt som er mulig av slike bevis fins, sa hun.

Den mistenkte 15-åringen skal ikke være kjent av politiet fra før.

Sju andre personer ble skadd i skytingen, og noen av dem kritisk, ifølge lokale myndigheter.