Svensk politi: Vold vi aldri har sett tidligere

Under en pressekonferanse mandag sa det svenske politiet at demonstrasjonene i helgen var alvorlige lovbrudd mot politiet og samfunnet.

Rikspolitisjef Anders Thornberg (t.h) og landssjef Jonas Hysing under mandagens pressekonferanse om påskeopptøyene i Sverige.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har vært i situasjoner før, men ikke slike som denne, sa rikspolitisjef Anders Thornberg. Han omtaler angrepene som livsfarlige.

Han fordømmer påskens opptøyer rundt om i Sverige. Natt til mandag var det nye opptøyer i bydelen Rosengård i Malmö. Politiet ble møtt av steinkastende ungdommer, og en skole og flere biler ble påtent.

Kriminelle gjenger

Politiet flere av demonstrantene var tilknyttet kriminelle gjenger.

– Det er ikke vanlige motdemonstranter. Vi har sterke mistanker om at det har tilknytning til kriminelle gjenger, sier Thornberg.

Politiet sier de har 26 skadede politifolk og 20 biler som er ødelagt etter demonstrasjonene i helgen. I tillegg er 14 sivile skadet.

Politiet mener at politiet trolig var målet for motdemonstrantenes angrep, fremfor den omstridte danske politikeren Rasmus Paludan.

Han la til at politiet gjør alt de kan, men at de ikke er mange nok.

– Vi trenger flere politifolk, vi er ikke mange nok, la Thronberg til.

Tror politiet var målet

– Det er mye som tyder på at politiet har vært et mål for vold under demonstrasjonene. Vi vet at det er informasjon om oppfordring til vold mot politiet i sosiale medier, sa landssjef for politiet, Jonas Hysing.

Han forteller at politiet har blitt tvunget til å bruke våpen i selvforsvar. I snitt mener politiet at 200 personer deltok i opptøyene.

– Jeg har hatt kontakt med statsadvokaten for å straffeforfølge disse personene, sa Thornberg.

Noen av personene er allerede kjent av politiet og sikkerhetspolitiet, opplyste Hysing.

Tre personer er skadet etter at politiet har skutt varselskudd. Skadene skal ikke være alvorlige.