Tre pågrepet etter dødelig eksplosjon i Liverpool – mistenkes for terror

Britisk antiterrorpoliti har pågrepet tre menn etter at en drosje eksploderte utenfor et sykehus i Liverpool i England. En mann mistet livet i eksplosjonen.

Nødetatene utenfor kvinnesykehuset i Liverpool der en bil eksploderte søndag formiddag. En person mistet livet, mens en mann ble skadd.

Tre menn er pågrepet, mistenkt for terrorrelaterte forbrytelser etter eksplosjonen utenfor et sykehus i Liverpool søndag.

Publisert Publisert I dag 17:28

De tre mennene er 29, 26 og 21 år, melder politiet på Twitter. Mennene er arrestert etter terrorlovgivningen, ifølge politiet.

Eksplosjonen fant sted like etter at bilen stanset utenfor Women's Hospital i sentrum av byen sent søndag formiddag, opplyser politiet. Passasjeren i bilen ble erklært død på stedet og er ennå ikke formelt identifisert, skriver BBC. Den mannlige føreren ble skadd og er på sykehus. Tilstanden er stabil.

– Arbeidet pågår fremdeles med å avklare hva som har skjedd, og det kan ta noe tid før vi er i stand til å bekrefte noe som helst, heter det i en pressemelding.

På grunn av omstendighetene rundt hendelsen, leder antiterrorpolitiet etterforskningen med støtte fra Merseyside-politiet, som har hovedkvarter i Liverpool.