Valgdagsmålinger viser nær dødt løp i Tyskland

Sosialdemokratiske SPD er største parti med 26 prosent på to valgdagsmålinger, mens en annen måling viser dødt løp på 25 prosent hver til SPD og CDU/CSU.

En SPD-tilhenger applauderer etter å ha hørt resultatene av valgdalgsmålingene.

NTB-Kenneth Kandolf Haug

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Dermed er det SPDs Olaf Scholz som ligger best an til å bli Tysklands neste statsminister. Kristendemokratene i CDU/CSU får 24 prosent, viser valgdagsmålingene til statskringkasteren ZDF og TV-stasjonen RTL.

– SPD har nå et klart mandat til å danne regjering, sier SPDs partisekretær Lars Klingbeil.

En valgdagsmåling for den andre statskringkasteren ARD viser imidlertid at de to store partiene ligger på 25 prosent hver.

Uansett gjør CDU sitt dårligste valg noensinne, og får en nedgang på 8–9 prosentpoeng fra resultatet i 2017. SPD går på sin side fram med 4,5-5,5 prosent.

Krisevalg for venstresideparti

På målingene får De grønne om lag 15 prosent, og er dermed valgets store vinner med en framgang på om lag 6 prosent. Liberale FDP og høyreradikale AFD ligger på om lag 11 prosent hver, som er en tilbakegang for AfD og en liten framgang for FDP.

Venstreradikale Die Linke blir nesten halvert på valgdagsmålingene, og ligger rundt sperregrensen på 5 prosent. Uansett vil trolig partiet klare seg på direktemandater.

ARDs valgdagsmåling viser også at SSW, som representerer den dansktalende minoriteten lengst nord i Tyskland, ligger an til å få én representant i Forbundsdagen. Partiet har aldri stilt i et nasjonalt valg før.

Mange forhåndsstemmer

Trolig vil SPD ende på mellom 200 og 215 mandater i Forbundsdagen dersom valgdagsmålingene stemmer. CDU/CSU vil få rundt 200, De grønne rundt 120, FDP 90-100, AfD 80-90, og Die Linke vil få rundt 40, et tall som derimot kan endre seg dramatisk om partiet faller under sperregrensen.

Imidlertid kan resultatet fortsatt forandre seg drastisk ettersom mange velgere har stemt på forhånd, og dermed ikke omfattes av valgdagsmålingen.

Etter 16 år i toppvervet stiller ikke Angela Merkel til valg i år. SPDs Olaf Scholz og CDU/CSUs Armin Laschet er de to heteste kandidatene til å danne Tysklands neste regjering, og begge vil trolig søke støtte først og fremst hos De grønne og FDP.