Prognoser viser nær dødt løp i Tyskland

– Det blir en lang valgnatt, det er sikkert, sier SPDs statsministerkandidat Olaf Scholz. Prognosene viser at hans parti og CDU/CSU ligger svært jevnt.

En SPD-tilhenger applauderer etter å ha hørt resultatene av valgdalgsmålingene.

SPDs statsministerkandidat Olaf Scholz vinker til sine jublende tilhengere på partiets valgvake søndag kveld.

Armin Laschet var kun måtelig fornøyd med valgresultatet til CDU.

CDU-tilhengere ser skuffet på valgdagsmålingene som viser at CDU/CSU får 25–26 prosent.

Ingen jubel på CDUs valgvake på partihovedkvarteret i Berlin.

Prognosene ved 19-tiden søndag viser sosialdemokratene (SPD) på mellom 25 og 26 prosent, mens kristendemokratene (CDU/CSU) ligger mellom 24 og 25 prosent.

SPDs partisekretær Lars Klingbeil mener resultatet signaliserer et skifte:

– SPD har nå et klart mandat til å danne regjering, uttalte han kort tid etter at valgdagsmålingene gikk ut.

Uansett resultat gjør CDU sitt dårligste valg noensinne, og får en nedgang på 8 til 9 prosentpoeng fra resultatet i 2017. SPD går på sin side fram med mellom 4,5 og 5,5 prosent, ifølge prognosene.

Begge vil prøve å danne regjering

Scholz var ikke like forsiktig gjennom hele talen sin.

– Vi er et pragmatisk parti som vet hvordan man skal regjere, sa han til partifellene på valgvaken.

CDUs statsministerkandidat Armin Laschet er imidlertid like tydelig. Han er misfornøyd med valgresultatet, men sier likevel til sin egen valgvake:

– Vi vil gjøre alt vi kan for å danne en regjering ledet av CDU/CSU.

Blandet fornøyelse for De grønne

På målingene får De grønne om lag 15 prosent og er dermed valgets store vinner med en framgang på om lag 6 prosent. Det er likevel langt lavere enn partiet fikk på meningsmålinger før sommeren, noe statsministerkandidat Annalena Baerbock anerkjente i sin tale til partimedlemmene:

– Vi ville ha mer, og det fikk vi ikke til, også grunnet våre og mine feil i begynnelsen av valgkampen, sa hun.

Likevel mener Baerbock at De grønne har fått et «oppdrag for fremtiden» fra velgerne.

Krisevalg for venstreradikale

Liberale FDP og høyreradikale AFD ligger på om lag 11 prosent hver, som er en tilbakegang for AfD og en liten framgang for FDP.

Venstreradikale Die Linke blir nesten halvert ifølge prognosene, og ligger rundt sperregrensen på 5 prosent. Uansett vil trolig partiet klare å få noen direktemandater.

ARDs prognose viser også at SSW, som representerer den dansktalende minoriteten lengst nord i Tyskland, ligger an til å få én representant i Forbundsdagen. Partiet har aldri stilt i et nasjonalt valg før.

Mange forhåndsstemmer

Trolig vil SPD ende på mellom 200 og 215 mandater i Forbundsdagen dersom de tidlige prognosene stemmer. CDU/CSU vil få rundt 200, De grønne rundt 120, FDP 90-100, AfD 80-90, og Die Linke vil få rundt 40, et tall som derimot kan endre seg dramatisk om partiet faller under sperregrensen.

Imidlertid kan resultatet fortsatt forandre seg drastisk ettersom det vil ta noe tid å telle de mange forhåndsstemmene som er avgitt i valget.