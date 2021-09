Britisk politimann dømt til livstid i fengsel for drap på kvinne

En 48 år gammel politimann er dømt til livstid i fengsel for å ha bortført, voldtatt og drept 33 år gamle Sarah Everard i London i mars.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Dommeren kalte den dømte politimannens handlinger «groteske» og sa at saken var såpass alvorlig at det var nødvendig med en livstidsstraff.

– Misbruk av en politibetjents rolle som i dette tilfellet, for å bortføre, voldta og drepe et ensomt offer, er like alvorlig som et drap for å fremme en politisk, religiøs eller ideologisk sak, sa dommer Adrian Fulford.

Rettens konklusjon er at politimannen «pågrep» Everard på uriktig grunnlag, under påskudd av at hun hadde brutt portforbudet. Deretter voldtok han henne og kvalte henne med et belte.

Saken har vakt stor avsky og oppmerksomhet i Storbritannia og skapt en større debatt om kvinners trygghet i landet. Regjeringen satte senere i gang flere tiltak for å bedre sikkerheten.

Politimannen tilsto handlingene i juli. Livstidsstraffer av denne typen er svært uvanlige i Storbritannia.

<p></p>