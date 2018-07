I den polske byen Bydgoszcz skulle en park oppgraderes. Men da gravearbeidet begynte skjønte arkeologene at kirkegården som skulle vært flyttet, aldri var flyttet.

Byggearbeidene ble satt på vent etter at det ble klart hva som skjulte seg under parken, melder nyhetsbyrået AP.

Tidligere lå en protestantisk kirkegård her. Dokumenter fra etterkrigstiden opplyste at flere titusener graver var blitt flyttet på 1950-tallet. Nå sier arkeologen Robert Grochowski til den polske TV-kanalen TVN24 at dette likevel aldri skjedde.

Kirkegården stammer fra den gangen Bydgoszcz het Bromberg og tilhørte Preussen (1772–1920). De fleste som ble begravet, her var tyskere.

– Vi har funnet flere nivåer av urørte graver, sier Grochowski.

– Et forsiktig anslag etter at vi har foretatt vitenskapelige granskninger, er at det ligger omtrent 80.000 døde på kirkegården samlet sett. Vi har et svært stort problem.

Fakta: Bydgoszcz Polens åttende største by med drøyt 355.000 innbyggere. På tysk heter byen Bromberg. Tilhørte Preussen fra 1772–1920. Ble polsk som en følge av Versailles-traktaten etter 1. verdenskrig. Mange tyskere forlot byen i mellomkrigstiden. Under krigen var byen okkupert av tyskerne. Etter krigen ble de fleste gjenværende lokale tyskerne fordrevet. Kilde: Wikipedia

Parken skulle oppgraderes med lekeplass, treningsapparater og et anlegg for vintersport, alt delfinansiert av EU-midler.

Arkeologene ble innkalt til prosjektet fordi vannmyndighetene ønsket å installere vannreservoarer under jorden samtidig, siden parken likevel skulle være en byggeplass.

Myndighetene har ikke avgjort hva som nå skjer videre, skriver AP.