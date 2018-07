USAs president Donald Trump har truet med amerikansk alenegang i forsvarspolitikken hvis ikke de NATO-allierte øker forsvarsbudsjettene umiddelbart.

Det opplyser kilder med kjennskap til diskusjonene på NATO-toppmøtet i Brussel til nyhetsbyrået DPA.

Hvis ikke de allierte umiddelbart øker sine forsvarsbudsjetter til 2-prosentmålet, vil USA gjøre sine egne ting, sa Trump ifølge kildene da NATO-lederne møttes i Brussel torsdag.

Etter Trumps uttalelse møttes de 29 NATO-landene til et eget krisemøte.

To NATO-kilder bekrefter overfor NTB at det pågår et krisemøte torsdag formiddag.

NATO-sjef Jens Stoltenberg tok initiativ til møtet fordi Trump tok opp pengespørsmålet på nytt under et møte med partnerlandene Georgia og Ukraina, opplyser kildene.

Under møtet med partnerlandene skal Trump ha henvendt seg til Tysklands statsminister Angela Merkel direkte og sagt at «du kan gjøre mer», forteller den ene kilden.

NATO-landene er enige om å øke forsvarsbudsjettene til 2 prosent av bruttonasjonalproduktet innen 2024. Trump krever imidlertid at økningen skjer umiddelbart.

Det er kun DPA som har meldt at Trump har truet med amerikansk alenegang i forsvarsspørsmål. Hvor alvorlig Trumps utspill er ment, er et åpent spørsmål, skriver det tyske nyhetsbyrået.

Et teoretisk tenkelig utfall er at USA reduserer sitt NATO-engasjement, mens et mer alvorlig scenario er at USA setter forsvarssamarbeidet på pause.

Trump fortsatte torsdag sine Twitter-angrep på de NATO-alliertes pengebruk, og han nevner spesielt Tyskland.