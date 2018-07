Forhistorien til noen av guttene som har vært innesperret i 17 dager i grotten, er nesten like utrolig som selve redningsaksjonen.

23. juni ble fotballaget meldt savnet, ni dager seinere blir de mirakuløst funnet i live 4. kilometer inn i en grotte i Thailand. Det var knyttet stor spenning til om guttene skulle overleve redningsaksjonen der en marinejeger omkom.

I videoen som viste det første møtet i grotten med en av dykkerne og fotballaget, er det den 14 år gamle, statsløse Adul Sam-on som svarer.

Som 6-åring flyktet Adul Sam-on fra den etniske geriljagruppen Wa, som kjemper for en egen stat i den krigsherjede delstaten Shan i Myanmar, skriver New York Times. Shan-staten er kjent for narkotikaproduksjon og de mange etniske-opprørsgruppene som kriger mot hverandre.

AP (Tham Luang Rescue Operation Center) NTB scanpix

Overlatt til kirken

Under redningsaksjonen fungerte Adul som tolk mellom redningsarbeiderne og fotballaget fordi han var den eneste som kunne språket. At Adul snakker engelsk skyldes skolegangen han har fått i kirken der han bor i Thailand. Foreldrene valgte å sendte ham hit i håp om å få et bedre liv enn i Myanmar.

Adul bor fortsatt i kirken åtte år etter han flyktet fra Myanmar. På skolen er 20 prosent av elevene statsløse. Her har han, i tillegg til engelsk, lært seg thai, mandarin, og burmesisk.

– Han er flink i både studier og sport, han har gjort at skolen har oppnådd mye, og gitt oss flere medaljer, sa rektor Punnawit Thepsurin om gutten.

Statsløs og mistet foreldrene

Treneren og tre av guttene som overlevde grottedramaet, er statsløse uten ID-papirer. Dette gjør dem nærmest rettighetsløse i Thailand. De kan verken gifte seg, få jobb, bankkonto, reise, stemme eller eie sitt eget hus.

I Thailand, ett av få land som ikke har undertegnet FNs flyktningkonvensjon, er det over 440.000 statsløse, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Menneskerettighetsgrupper tror tallet kan være så høyt som 3 millioner statsløse mennesker.

Den 25 år gamle treneren Ekapol Chantawong som også er statsløs, mistet foreldrene i ung alder. Etter dette har han bodd i et kloster. Her lærte han meditasjon, som han blant annet skal ha lært guttene i hulen for å minske stresset.

Gratulasjoner verden over

Hva som skjer med guttene nå, som har blitt verdenskjente etter hendelsen, er uvisst. Men med gratulasjoner fra presidenter, som Donald Trump og kjendiser verden over, er det dog liten tvil om at livet til guttene kommer til å bli forandret.