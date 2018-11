DREPTE MOR OG BROR: 11 år gamle Mave Grace fikk armnen kuttet av da bevæpnede menn gikk til angrep i landsbyen Tchee i Kongo. Her er hun sammen med søsteren Rachele-Ngabausi på to år. Vitner har forklart at væpnede menn drepte søstrenes gravide mor og den tre år gamle broren deres. FOTO: GORAN TOMASEVIC / REUTERS