En norsk kvinne er dømt til seks måneders fengsel i Nederland for å ha angrepet en kabinansatt da hun ble nektet alkoholservering om bord i et fly.

Halve straffen er gjort betinget. I tillegg til fengselsstraffen er kvinnen dømt til å betale 5000 euro i erstatning, melder TV 2. Det tilsvarer omtrent 48.000 kroner.

Kvinnen var på vei til Panama fra Amsterdam sammen med kjæresten sin 5. januar i år. Paret ble nektet mer alkoholservering om bord på flyet fordi de bannet og forstyrret andre passasjerer, melder avisen De Telegraaf.

Kvinnen skal da ha lugget og slått til en kabinansatt.

Kabinpersonalet hadde ifølge avisen et strev med å holde de to under kontroll under den lange flyturen. Det norske paret ble pågrepet da de landet og sendt tilbake til Nederland. Der ble kvinnen fengslet, mens mannen ble løslatt.