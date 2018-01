Trumps røde økonomiske politikk er blitt knallblå

ARBEIDERBESØK: Donald Trumps synspunkter under valgkampen fikk velgerne til å tro at han var en moderat republikaner. Dette hjalp Trump med å sanke stemmer blant arbeidere som ellers ville stemt på demokratene, mener amerikanske politiske forskere. Her er Trump på et besøk hos arbeiderne på et raffineri i Nord-Dakota. FOTO: JONATHAN ERNST, REUTERS / SCANPIX