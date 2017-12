Ekstremistgruppen IS påtar seg ansvaret for angrepet på et sjiamuslimsk kultursenter i Afghanistans hovedstad Kabul torsdag.

Via sin propagandakanal Amaq hevder IS at de angrep senteret med tre bomber etterfulgt av et selvmordsangrep.

Minst 40 personer er drept i angrepet, opplyste en talsmann for innenriksdepartementet tidligere torsdag.

Afghanistans president Ashraf Ghani kaller angrepet en forbrytelse mot menneskeheten.

Målet for angrepet var etter alt å dømme et sjiamuslimsk kultursenter, der det ble holdt en seremoni for å markere at det er 38 år siden den sovjetiske invasjonen skjedde, ifølge talsmannen Nasrat Rahimi.

Senteret ligger rett ved siden av mediebedriften Afghan Voice, som man først trodde var målet for angrepet, i en sjiamuslimsk bydel av Kabul.

Rahimi sier at en selvmordsbomber som var inne i bygningen, først sprengte seg i luften, og da folk kom til for å hjelpe, gikk ytterligere to bomber av utenfor.

Lokale sykehus opplyser at de i tillegg til de drepte også har tatt imot flere titall sårede. Mange kvinner og barn er blant de drepte og sårede.

Ingen har foreløpig tatt ansvar for angrepet som skjer bare få dager etter at en selvmordsbomber drepte seks sivile ved et militært område i Kabul. Men Taliban har på Twitter meldt at de ikke står bak.

I oktober ble 71 mennesker drept i et annet angrep på en moske i en annen sjiamuslimsk bydel, som IS påtok seg ansvaret for.