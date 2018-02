Usikkert om alle om bord omkom da iransk fly styrtet.

Det var 60 passasjerer og seks besetningsmedlemmer med på flyet som styrtet tidlig søndag morgen. Alle de 66 personene som var om bord i det iranske flyet, er omkommet, opplyste en talsperson for Aseman Airlines.

Litt senere trakk det iranske flyselskapet tilbake opplysningen om at 66 mennesker omkom i flystyrten.

– Gitt de spesielle omstendighetene i regionen, så har vi fortsatt ikke tilgang til stedet der flyet styrtet, og derfor kan vi ikke bekrefte nøyaktig og endelig at alle passasjerene på flyet døde, sier flyselskapets talsperson Mohammed Tabatabaie til nyhetsbyrået Isna.

Dårlig vær

Det var dårlig vær og tåke i området, og det er ikke mulig å nå ulykkesstedet med ambulanser.

Passasjerflyet skal ha forsvunnet fra radaren sentralt i Iran før det ble meldt styrtet sør i landet. Det var på vei fra Teheran til Yasuj, ifølge CNN.

Lederen for landets nødetater, Pir Hossein Koolivand, opplyste raskt at alt redningsmannskap er i beredskap, men kort tid etter meldte flyselskapet at alle om bord er omkommet.

Zagros-fjellene

Lederen for landets nødetater opplyser at det styrtet i Zagros-fjellene, ved byen Semirom.

Flyet skal være et 20 år gammelt ATR 72-500. Aseman Airlines er et halvprivat selskap som har spesialisert seg på å fly utenfor allfarvei, ifølge Aljazeera.

Nyhetsbyrået AP melder at Irans flyflåte etter tiår med internasjonale sanksjoner, begynner å bli gammel. Etter at atomavtalen ble underskrevet i 2015, har Iran signert avtaler om nye fly fra Airbus og Boeing.