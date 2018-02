Alle om bord omkom da iransk fly styrtet.

Alle de 66 personene som var om bord i det iranske flyet som styrtet, er omkommet, opplyser en talsmann for Aseman Airlines.

Passasjerflyet skal ha forsvunnet fra radaren sentralt i Iran før det ble meldt styrtet sør i landet. Det var på vei fra Teheran til Yasuj, ifølge CNN.

Dårlig vær

Lederen for landets nødetater, Pir Hossein Koolivand, opplyste raskt at alt redningsmannskap er i beredskap, men kort tid etter meldte flyselskapet at alle om bord er omkommet.

Det var 60 passasjerer og seks besetningsmedlemmer med på flyet, ifølge flyselskapet.

Været i området var dårlig da ulykken skjedde søndag formiddag.

Zagros-fjellene

Lederen for landets nødetater opplyser at det styrtet i Zagros-fjellene, ved byen Semirom.

Flyet skal være et 20 år gammelt ATR 72-500. Aseman Airlines er et halvprivat selskap som har spesialisert seg på å fly utenfor allfarvei, ifølge Aljazeera.

Nyhetsbyrået AP melder at Irans flyflåte etter tiår med internasjonale sanksjoner, begynner å bli gammel. Etter at atomavtalen ble underskrevet i 2015, har Iran signert avtaler om nye fly fra Airbus og Boeing.