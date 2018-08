Flere av nordmennene på båten som ble kapret av Israel utenfor Gaza ble sluppet fri onsdag. Bystyremedlem i Bergen, Mikkel Grüner, lander onsdag kveld i Danmark og kommer til Bergen torsdag.

Israels ambassaderåd, Dan Poraz, sa onsdag formiddag at de fem nordmennene som ble tatt på båten søndag vil bli løslatt i løpet av kort tid sammen med resten av besetningen.

Søndag ble den norske båten M/S Karstein, omdøpt «Al Awda», bordet av Israel i internasjonalt farvann utenfor Gaza. De var på vei for å bryte blokaden Israel gjennomfører langs kysten av Gaza, og levere fiskebåten til palestinske fiskere sammen med medisiner til befolkningen.

Fengslet dem

Israelske myndigheter bordet skipet og tok det og besetningen med til Israel, hvor mannskapet har sittet fengslet siden.

– I forsøket på å bryte en internasjonalt anerkjent sjøblokade av Gaza, ble de informert av marinen om å stoppe. De var ikke samarbeidsvillige, og fulgte ikke ordrene. Derfor bordet marinen skipet, sier Poraz.

Ambassaderåden sier én av nordmennene allerede er på vei tilbake til Norge. Organisasjonen Ships to Gaza bekrefter at dette er kaptein Herman Reksten, som i ettermiddag holder en pressekonferanse når han lander på Gardermoen.

Sender Grüner hjem

To andre nordmenn blir sendt ut i løpet av dagen, mens resten vil bli deportert i løpet av de nærmeste dagene.

Bystyremedlem i Bergen, Mikkel Grüner, er blant aktivistene som ble deportert onsdag. Grüner er dansk statsborger. Ifølge broren kommer Grüner til Danmark onsdag kveld, og videre til Bergen torsdag.

Alice Bratshaug

Må signere erklæring

Nordmennene er blitt forelagt et dokument hvor det står at de bekrefter at de har tatt seg inn i Israel uten tillatelse og med det brutt loven. Idet dokumentet er signert, sitter de på første flyet ut av Israel. De som nå sendes ut har underskrevet dokumentet, mens resten har nektet.

– De som ikke har signert vil også bli deportert, men det kan ta opp til 72 timer før det skjer, sier Poraz.

Hvorfor besetningen må underskrive dokumenter hvor de bekrefter at de har tatt seg inn i Israel som illegale innvandrere, når israelske myndigheter bordet skipet i internasjonalt farvann og selv tok mannskapet med seg til Israel, har ambassaden foreløpig ikke svart på.

Brukte makt

I etterkant av kapringen har det kommet påstander fra besetningen om overdreven vold fra den israelske marinen, blant annet skal flere ha blitt angrepet med elektrosjokkvåpen. Ambassaderåd Poraz vil verken avkrefte eller bekrefte at det ble brukt elektrosjokkvåpen i forbindelse med bordingen av M/S Kårstein.

– Det vet jeg ikke. Men jeg kan bekrefte at det ble brukt minimalt med makt for å overkomme motstanden fra besetningen.

– Var dette ikkevoldelig motstand?

– Ja, det var ikkevoldelig motstand. Men dette er en villedende beskrivelse. Dersom noen blokkerer veien din, eller hindrer noen adgang til motorrommet eller styreredskaper, så må man bruke makt for å ta kontrollen over skipet.

NTB Scanpix

Var medisiner

Om bord sier Poraz de fant medisinsk utstyr, som blant annet brukes under operasjoner.

– Det er en dråpe i havet sammenliknet med hva som daglig kommer inn til Gaza gjennom grenseåpningen til lands.

– Hva skjer med båten og medisinene?

– Det vet jeg ikke nå, men det skal vi finne ut.

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode Andersen, sier de har bedt om svar fra israelske myndigheter på påstandene fra aktivistene om at det ble brukt vold og elektrosjokkvåpen da Israel bordet båten søndag.

– Vi har bedt Israel om en forklaring på hendelsesforløpet, inkludert bruken av makt. Vi vil avvente denne før vi kommenterer ytterligere, sier Andersen, som understreker at UD på forhånd gjennom BT advarte aktivistene sterkt mot å forsøke å ta seg inn til Gaza med båt.