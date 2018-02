CMI-forsker Arne Strand er i bedring, og vil bli helt frisk etter skadene han pådro seg i angrepet i Kabul.

Det opplyser Christian Michelsens institutt (CMI) i en pressemelding torsdag.

«Arne Strand blir stadig bedre. Han er fortsatt under behandling ved Haukeland universitetssykehus. Han forventes å bli helt bra igjen fra brudd- og røykskadene han pådro seg i angrepet på Hotel Intercontinental i Kabul, Afghanistan lørdag 20. desember» skriver CMI i pressemeldingen.

Ytterligere kommentarer om hendelsesforløpet vil ikke bli gitt før Arne Strand selv er klar for det, melder instituttet.

Takker for omtanken

«Nå trenger Arne ro. Han vil være utilgjengelig for pressen de nærmeste ukene. Vi ber om forståelse for det. Arne Strand takker for all omtanke og oppmuntring» skriver kommunikasjonsleder Ingvild Hestad i CMI.

Arne Strand ble skadet i et hotellangrep i Kabul lørdag 20. januar, og ble fire dager senere transportert hjem til Bergen og fraktet til Haukeland sykehus.

Strand er assisterende direktør ved Christian Michelsens institutt (CMI) i Bergen. Han er en av Norges fremste Afghanistan-eksperter, og har i over to tiår besøkt Afghanistan jevnlig. Han bodde på Hotel Intercontinental i Kabul da hotellet ble angrepet.

Marita Aarekol

23 drept

Minst 23 personer ble drept da væpnede menn tok seg inn Hotel Intercontinental i Kabul og begynte å skyte på gjestene.

Minst 14 av de drepte var utlendinger, hvorav fire amerikanere, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet.

Angrepet mot hotellet startet lørdag kveld og varte hele 17 timer, før afghansk politi til slutt fikk kontroll etter å ha drept alle angriperne.

Arne Strand var i kontakt med både arbeidsgiveren og den norske ambassaden mens angrepet pågikk, men det har så langt ikke vært kjent flere detaljer om hva som har skjedd med ham i de timene. Norske soldater deltok i redningsaksjonen og i operasjonen med å ta tilbake kontrollen over hotellet.

OMAR SOBHANI / Reuters

Taliban tar ansvar

Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet, som skal ha startet da to dresskledde, vestlig utseende menn dro frem AK-47 automatgevær og begynte å skyte rundt seg i restauranten.

Angripere skal også ha hatt på seg bombebelter, ifølge Time.com.

Det har vært en kraftig økning i terrorangrep i Afghanistan de siste ukene, og både Taliban og al-Qaida har tatt på seg ansvar for angrepene. Senest lørdag ble 95 drept av en bilbombe midt i Kabul sentrum.