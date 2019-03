I oktober ble tidenes nest største lottorekke i USA trukket med 12,8 milliarder kroner i potten. Først nå har vinneren gjort krav på gevinsten.

En person fra South Carolina i USA, som ønsker å være anonym, har etter fem måneder innkassert milliardgevinsten, bekrefter Mega Millions-lotteriet mandag. Premien på 1,5 milliarder dollar tilsvarer 12,8 milliarder kroner etter dagens kurs. Lottopremien er den største som er vunnet av én person i amerikansk historie.

Må betale skatt

Mega Millions-vinnere kan velge mellom å få gevinsten utbetalt med én gang – og får da et betydelig mindre beløp – eller få hele summen fordelt over 29 år. Denne lottovinneren valgte å få pengene utbetalt med én gang. Dermed blir sjekken fra lottarrangøren på 878 millioner dollar eller rundt 7,5 milliarder kroner. I motsetning til her hjemme, må man i USA også betale skatt av lottopengene.

Premie til butikken

Lottokupongen, som hadde tallrekken 5, 28, 62, 65 og 70, samt tilleggstallet 5, ble kjøpt i en butikk i Simpsonville i delstaten South Carolina 23. oktober i fjor. Siste sjanse for å gjøre krav på gevinsten var 19. april. Butikken får for øvrig en premie på 50.000 dollar for å ha solgt vinnerkupongen.

Rekord i 2016

Mega Millions spilles i 44 delstater. Den største lottogevinsten noensinne i USA var på 1,59 milliarder dollar, men var delt mellom tre vinnere i tre delstater. Den gangen tok det nesten seks måneder før den siste vinnerne dukket opp. Rekorden ble satt i januar 2016 i et annet lottospill.