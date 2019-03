Politiet har funnet en papirlapp i fluktbilen i Utrecht. Dette gjør at påtalemyndigheten i Nederland ikke utelukker at det var en terrorhandling.

Det er fortsatt høyst uklart hva motivet var for skytingen på bytrikken i Utrecht mandag formiddag. Men politiet har funnet et slags brev som gjør at terror ikke kan utelukkes.

Politiet sier også at det øyensynlig ikke var noen relasjon mellom gjerningsmannen og ofrene.