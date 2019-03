En høyreekstrem terrorist med australsk statsborgerskap står bak moskéangrepet i Christchurch, sier Australias statsminister.

Scott Morrison kaller den mistenkte gjerningsmannen en «ekstremistisk, høyrevridd, voldelig terrorist».

– Jeg fordømmer det voldelige, høyreekstreme terrorangrepet som tok livet av så mange uskyldige newzealendere i det på fredelig vis skulle praktisere sin tro i moskeene i Christchurch, skriver Morrison på Twitter.

Totalt fire personer, tre menn og en kvinne, er pågrepet etter at to moskeer ble angrepet i Christchurch på New Zealand. Morrison sier australske myndigheter bistår New Zealand i etterforskningen.

I det fredagsbønnen begynte i Noor-moskeen i Christchurch, avfyrte en av gjerningsmennene skudd mot folkemengden. Kort tid senere kom det melding om skyting i en annen moske, Linwood-moskeen i samme by. Politiet fikk i tillegg kontroll på flere bombebiler rundt omkring i byen.

Politiet slo alarm og ba folk holde seg unna gatene. Politioverbetjent Mike Bush uttalte i en pressekonferanse kort tid senere «at det ikke blir mer alvorlig enn dette».

Antallet drepte er ikke bekreftet, men politiet sier det er «svært mange».