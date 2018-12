Overdådige julemiddager med fet og sukkerholdig mat setter sine tydelige spor i kroppen, kan danske forskere påvise.

En gruppe danske forskere har målt kolesterolnivået hos over 25.700 dansker mellom 20 og 100 år. Resultatet viste at kolesterolnivået i snitt hadde økt med 20 prosent idet juleferien var over.

– Det er helt vilt. Men også foruroligende at så mange mennesker spiser seg til et så høyt kolesterolnivå, sier lege Anne Langstedt til den danske avisen Politiken.

Langstedt står bak forskningsrapporten sammen med tre forskerkolleger fra avdeling for klinisk biokjemi ved Herlev og Gentoft Hospital. Rapporten er publisert i det internasjonale tidsskriftet Atherosclerosis.

Flesk og fløte

– Folk har møtt opp til undersøkelse gjennom hele året og vi har målt kolesterolnivået på alle sammen. Her kunne vi se at kolesterolnivået var 20 prosent høyere rett etter julen sammenlignet med om sommeren, forteller Langstedt. Hun er ikke i tvil om at økningen skyldes kostholdet.

– Spiser man fet mat, og da særlig fett fra dyr som smør, fløte og fett kjøtt, så stiger kolesterolnivået betraktelig, sier Langsted til Politiken.

Kolesterol er fettstoff som brukes i oppbyggingen av kroppens celler og hormoner.

Blodpropp

Forskerne undersøkte også om det var mulig å se en stigning i antall tilfeller av blodpropp i hjertet i januar. Undersøkelsen viste imidlertid ingen sammenheng mellom økt kolesterolnivå etter jul og flere blodpropper i januar.

Årsaken kan muligens være at hjerte-kar-tilfeller primært avhenger av kolesterol som har hopet seg opp i blodet over tid, og ikke at det stiger i kortere perioder.

Derfor er det viktig at man spiser sunt, mosjonerer og lar være å røyke resten av året, lyder formaningen fra forskerne.