James Levine, tidligere musikkdirektør ved Metropolitan Opera, får ikke lenger oppdrag for operaen etter flere beskyldninger om upassende seksuell opptreden.

Metropolitan Opera sier det inntil videre bryter alt samarbeid med mannen som har hadde en fremtredende rolle ved operahuset i 40 år frem til han gikk av i 2016. I fjor gikk han over i en nyopprettet stilling som musikkdirektør emeritus.

To aviser, tre historier

Lørdag skrev New York Post at en mann i fjor høst gikk til politiet med en påstand om at han som tenåring hadde seksuell kontakt med Levine.

Søndag skrev New York Times at ytterligere to menn hadde kommet med lignende historier. Samme dag ble det kjent at operaen, kjent som the Met, bryter med den tidligere direktøren.

– Levine kommer ikke til å være involvert i noen aktiviteter knuttet til the Met. Det gjelder også planlagte dirigentoppdrag, heter det i en uttalelse fra operahuset. The Met har engasjert en tidligere regjeringsadvokat til å lede en intern gransking.

– Basert på de nye rapportene har vi bestemt oss for å handle umiddelbart mens vi venter på resultatet av granskingen. Dette er en tragedie for alle de involverte, sier operadirektør Peter Gelb.

En av verdens fremste

En henvendelse fra nyhetsbyrået AP til Levines manager med forespørsel om en kommentar til saken er foreløpig ikke besvart.

Beskyldningene mot Levine, en av verdens fremste klassiske dirigenter, føyer seg inn i rekken av saker som har dukket opp i kjølvannet av trakasseringsanklagene mot Harvey Weinstein og den påfølgende #metoo-kampanjen i sosiale medier.