Det tyrkiske flagget vaier i vinden i Afrin etter at Tyrkia-støttede krigere drev ut den kurdiske YPG-militsen fra den nord-syriske byen søndag.

– Vårt arbeid er ikke ferdig, men terrorisme er over i Afrin, sa Bekir Bozdag, en talsmann for den tyrkiske regjeringen.

Det var tidligere søndag det ble meldt om at syrisk-arabiske opprørere og tyrkiske regjeringssoldater har kontroll over alle områder i byen.

To tyrkiske stridsvogner sto utenfor en offentlig bygning, og det ble skutt i luften for å feire seieren.

– Enheter fra Den frie syriske hæren, som støttes av tyrkiske væpnede styrker, tok kontroll over sentrum av Afrin klokka 8.30 i morges, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og føyde til at det snart skal settes i gang minerydding i byen.

Skal kjempe til siste slutt

Kurderne i Syria lover å kjempe for å ta tilbake den kurdiske enklaven i Afrin.

– Motstanden vil fortsette til hver millimeter av Afrin er frigjort og Afrins folk kommer tilbake til sine hjembyer og hus, skriver de lokale myndighetene i den semi-selvstyrte regionen Afrin i en uttalelse søndag.

Kort tid etter fulgte den USA-støttede opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF), som i hovedsak består av YPG-soldater, opp med en lignende uttalelse.

– Vår krig mot den tyrkiske okkupasjonen og de militante styrkene kalt Den frie syriske hær har gått inn i en ny fase, der krigen har skiftet fra direkte konfrontasjon til ram og røm-taktikk, skriver de.

Sivile tap

I løpet av den to måneder lange offensiven har over 1.500 kurdiske krigere og 400 tyrkisk-støttede opprørere blitt drept, ifølge SOHR.

Den syriske eksilgruppen har også meldt at minst 280 sivile er blitt drept, men dette er blitt avvist kategorisk av tyrkiske myndigheter, som framholder at de har gjort alt for å skjerme sivile.

Det er tidligere meldt at rundt 200.000 mennesker har flyktet fra den kurdiskdominerte byen mens den tyrkiske offensiven i området har pågått. Også søndag ble det meldt at sivile forlot byen etter at tyrkisk-støttede opprørere hadde tatt kontroll.

– Kurderne sviktes av vestlige allierte

SV-leder Audun Lysbakken mener Tyrkia trolig har brutt folkeretten med sitt angrep på Afrin og ber Norge reagere.

– Den tyrkiske aggresjonen mot Afrin er ekstremt alvorlig og trolig i strid med folkeretten. Nå må Norge få NATO til å si at dette angrepet mot kurderne ikke er akseptabelt, sier Lysbakken i en epost til NTB.

– Dette er et angrep fra Tyrkia rettet mot kurdere. Kurderne var en av de viktigste allierte i kampen mot IS, men sviktes nå av vestlige allierte, sier SV-lederen videre.

SVs stortingsrepresentant Freddy Øvstegård kommer til å ta opp saken i Stortingets spørretime neste uke. Der vil han spørre utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om hun mener angrepet bryter med folkeretten, og om hun vil ta et initiativ i NATO for å stanse det.

(NTB)