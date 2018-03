FN, givere og delegasjoner fra hele verden møtes i London tirsdag for å snakke om den humanitære situasjonen i Somalia. 2,7 millioner står i fare for å sulte.

Somalia er et av verdens fattigste land, og ifølge Flyktninghjelpen lever 43 prosent av befolkningen på mindre enn 1 dollar per dag. Forventet levealder i landet er 51 år.

– Det internasjonale samfunnet klarte å avverge en sultkatastrofe som kunne kostet livet til tusener av somaliere i fjor. Dersom vi ikke opprettholder den samme humanitære innsatsen i år, kan landet falle tilbake i enda dypere krise, sier Flyktninghjelpens landdirektør i Somalia, Nigel Tricks.

Årets værvarsler tyder på ny tørke i Somalia, og ifølge FN risikerer 2,7 millioner mennesker å rammes av sult. Ifølge Flyktninghjelpen er 300.000 barn under fem år per i dag allerede akutt underernærte. 48.000 av dem er så underernærte at de risikerer å dø.

I tillegg til tørken, bidrar den vedvarende konflikten i landet til dagens krisesituasjon. Over 1,1 millioner mennesker ble tvunget på flukt grunnet tørke og konflikt i fjor, opplyser Flyktninghjelpen. Disse kommer i tillegg til én million mennesker som allerede var på flukt i Somalia. I tillegg har enda en million somaliere krysset grensen over til andre land og lever i dag som flyktninger.

Den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab kjemper for å innføre et strengt islamistisk styre i Somalia. Gruppen har erklært lojalitet til al-Qaida og gjennomfører med jevne mellomrom svært blodige terrorangrep, spesielt i hovedstaden Mogadishu.