President Donald Trump ser ingen grunn til at FBI skal granske hans valg av ny høyesterettsdommer, Brett Kavanaugh, som anklages for seksuelt overgrep.

Justiskomiteen i Senatet begynte i forrige uke utspørringen av 53 år gamle Kavanaugh, for å undersøke om han er skikket til jobben som høyesterettsdommer på livstid.

I helgen sto psykologiprofessoren Christine Blasey Ford (51) fram og anklaget ham for seksuelt overgrep, angivelig begått på en fest i Maryland da hun var 15 år gammel.

Kavanaugh var da 17 år og forsøkte ifølge Ford å kle av henne. Han skal også ha holdt henne for munnen slik at hun ikke skulle skrike.

Ifølge Ford var han full og så voldsom at hun fryktet for sitt eget liv.

Grunnløs anklage

Kavanaugh kaller anklagen grunnløs, og president Donald Trump rykket tirsdag ut til hans forsvar og sa at det ikke er grunn til å starte etterforskning i saken.

– Jeg syns ikke at FBI bør involveres, ettersom de ikke ønsker å bli involvert, sa Trump, som fastholder at Kavanaugh er en fremragende mann og den rette for jobben.

Ifølge Trump er Kavanaugh mer enn villig til å svare på anklagene, noe han også får anledning til når både han og Christine Blasey Ford under ed skal avgi forklaring i justiskomiteen i Senatet.

Ingen føderal forbrytelse

FBI opplyste mandag at de var kjent med anklagene mot Kavanaugh, men at de ikke har gjort noe med saken ettersom det ikke synes å være snakk om «en potensiell føderal forbrytelse».

– FBIs rolle i slike saker er å skaffe til veie informasjon til bruk for beslutningstakerne, heter det i en kunngjøring.

FBI har gjennomført en grundig bakgrunnssjekk av Kavanaugh, men det har først og fremst vært for å finne ut om han «kan utgjøre en risiko for USAs nasjonale sikkerhet», heter det videre.