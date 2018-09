Amerikanske myndigheter begynner lørdag byggingen av en del av president Donald Trumps grensemur i Texas.

Muren skal hindre ulovlig innvandring fra Mexico, som Trump mener er en sikkerhetstrussel.

I første omgang skal den nye muren strekke seg 6 kilometer langs den 3200 kilometer lange grensa mellom Mexico og USA. Den skal erstatte gjerder på grensen mellom El Paso i Texas og Ciudad Juarez i Mexico, opplyser US Customs and Border Protection i en pressemelding.

– Den nye muren vil være langt mer holdbar og langt mer effektiv i å avskrekke mulig ulovlige inntrengere, sier Aaron Hull, som leder patruljeinnsatsen i El Paso-sektoren.

Det er en 5 meter høy barriere konstruert med stålstolper som nå skal settes opp. Amerikanske grensevakter vil fortsatt kunne se gjennom den, over til mexicansk side. Prosjektet koster 22 millioner dollar, som tilsvarer rundt 180 millioner kroner. Det skal ta sju måneder.

I april kunngjorde amerikanske grensemyndigheter byggingen av en over 30 kilometer lang mur som erstatning for et gjerde i Santa Teresa i New Mexico.

Byggingen av en mur mellom USA og Mexico var et sentralt valgløfte for Trump i valgkampen, og han hevdet at han skulle få nabolandet til å betale for prosjektet. Regningen er så langt blitt sendt til Kongressen i Washington, som har bevilget 1,6 milliarder dollar av de 25 milliardene Trump har bedt om til muren.